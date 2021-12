Promocje Lidl od 10 grudnia. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Promocje w Lidlu ponad 50%. Sprawdziliśmy, jakie promocje obowiązują w internetowym sklepie Lidla od 10.12.2021. Zobacz, czy któraś z ofert promocyjnych w Lidlu jest dla ciebie ciekawa. Jakie zniżki obowiązują tym razem? Aktualnie w promocji Lidla dostępna jest na przykład taka oferta: LIVARNO LIVING® Obrotowy stojak na buty, 1 sztuka.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od piątku 10.12.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 61%. Ta promocja Lidla zaczęła się w piątek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. LIVARNO LIVING® Obrotowy stojak na buty, 1 sztuka 39,00 zł 99,00 zł (61% taniej)

Drążek teleskopowy do łatwego montażu między sufitem i podłogą. Dostosowany do wysokości pomieszczeń od ok. 240 do 280 cm. Biały: Dla 36 par butów i 6 par kozaków. 7 obracanych płaszczyzn o regulowanej wysokości. . Czarny: Na 48 par butów. 8 obracanych płaszczyzn o regulowanej wysokości. .

Promocje Lidl od piątku 10.12.2021 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 10.12.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Wenko Dozownik środka dezynfekującego, 1000 ml 15,00 zł 69,90 zł (79% taniej)

Opis produktu Dozowanie przez naciśnięcie dźwigni łokciem lub ręką - wyjątkowo higieniczne. Dozowanie środków do dezynfekcji, emulsji do rąk, mydeł w płynie, płynów do kąpieli, szamponów i odżywek. Idealne do przychodni lekarskich, biur, budynków użyteczności publicznej, domów seniora itd.. Zapobiega kapaniu mydła. Łatwe napełnianie. Proste czyszczenie. W zestawie śrubki i kołek. Pojemność: 1000 ml.

LIVARNO LUX® Żarówka LED E27 / E14, 1 sztuka 9,00 zł 19,99 zł (55% taniej)

Z możliwością przyciemniania. Im wyższy jest indeks Ra elementu oświetleniowego (światło dzienne = 100 Ra), tym bardziej naturalne jest odzwierciedlanie kolorów. Kolor światła: ciepły biały.

