Promocje Lidl od 10 stycznia. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Promocje Lidl od poniedziałku 10.01.2022

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 58%. Ta promocja Lidla zaczęła się w poniedziałek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

7,99 zł

18,99 zł (58% taniej)

Opis produktu Wspieramy inicjatywę Cotton made in Africa

. Praktyczny zestaw składający się z koszulki z długim rękawem i T-shirtu - do łączenia lub noszenia oddzielnie. Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. 2 elementy. Biały/niebieski: Z wzorem w kwiaty. T-shirt z guzikiem na plecach. . We wzory/biały/różowy: t-shirt z falbankami. Czarny/różowy: T-shirt z falbankami. Koszulka z długim rękawem z błyszczącym nadrukiem. .

Inicjatywa „Cotton made in Africa” w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska i zwalczania biedy w Afryce. Podczas szkoleń prowadzonych na miejscu rolnicy poznają efektywne i zrównoważone metody uprawy, dzięki którym mogą osiągać lepsze plony, a także chronić własne zdrowie i środowisko. Inicjatywa fundacji Aid by Trade Foundation. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 10.01.2022

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 10.01.2022. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.