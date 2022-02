Promocje Lidl od 13 lutego. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 13.02.2022. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 54%. Ta promocja Lidla zaczęła się w niedzielę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

24,99 zł (50% taniej) Opis produktu Zrównoważony proces barwienia. Dope Dyed – niskie zużycie wody podczas produkcji i długo utrzymujący się kolor: Kolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu. Proces farbowania Dope Dyed następuje podczas przędzenia włókien. Są one całkowicie farbowane przy pomocy mieszanki barwników pigmentowych i granulatu poliestrowego, dzięki czemu przędza może być bezpośrednio obrabiana bez konieczności dodatkowego farbowania.. . Wpuszczana gumka i sznurek w pasie do regulacji szerokości. Praktyczna kieszeń na klucze w pasie. Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Promocja Lidl obowiązuje od niedzieli 13.02.2022

8,99 zł