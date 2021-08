Promocje Lidl od 18 sierpnia. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Co można kupić tanio w Lidlu bez wychodzenia z domu?

Lidl regularnie prowadzi promocje i wyprzedaże. Stale śledzimy ceny i sprawdzamy, które towary można kupić taniej przynajmniej o 50%. Zobacz najnowsze promocje Lidla. Sprawdź, co możesz kupić w okazyjnej cenie w internetowym sklepie Lidla. Przykładowo od 18.08.2021 w promocji Lidla jest produkt: PEPPERTS® Strój kąpielowy dziewczęcy.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od środy 18.08.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. PEPPERTS® Strój kąpielowy dziewczęcy 11,49 zł 22,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu creora®. Z nadrukiem.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 18.08.2021 Zobacz w sklepie Promocje Lidl od środy 18.08.2021 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 18.08.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

PEPPERTS® Strój kąpielowy dziewczęcy (122/128) 11,49 zł 22,99 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od środy 18.08.2021 Zobacz w sklepie

LUPILU® Szorty chłopięce dresowe, 2 pary (110/116, Zielony/żółty) 12,49 zł 24,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Szorty chłopięce wyprodukowane w przyjazny dla środowiska sposób

. Wyprodukowano w bezpiecznych i przyjaznych społecznie miejscach pracy. Z elastyczną gumką w pasie i wiązaniem. 2 sztuki.

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® to niezależny certyfikat dla produktów tekstylnych. Dzięki niemu klienci mają pewność, że dany produkt powstał:Z materiałów przetestowanych pod kątem zawartości substancji szkodliwych. W przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych i odpowiedzialnych społecznie zakładach produkcyjnych.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 18.08.2021 Zobacz w sklepie