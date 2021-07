Promocje Lidl od 20 lipca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Promocja Lidl trwająca od 20.07.2021 obejmuje zniżki od 50%. Jakie produkty tym razem są dostępne w promocji Lidla? Przygotuj się do zakupów i sprawdź, jakie produkty możesz tym razem kupić w Lidlu w obniżonych cenach. Zamiast tracić czas na gazetkę Lidla, zobacz, na co warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie. Na przykład, od 20.07.2021 w promocji Lidla znajduje się ESMARA® Sandały damskie Footflexx, 1 para.

Promocje Lidl od wtorku 20.07.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 51%. Ta promocja Lidla zaczęła się we wtorek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA® Sandały damskie Footflexx, 1 para 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

PU na bazie wody – do zrównoważonej produkcji materiałów. Zintegrowany system wewnętrznej podeszwy Footflexx zapewnia optymalną amortyzację. Tęgość G – większy komfort dzięki szerokiej cholewce. Wytrzymała podeszwa z antypoślizgowym pochłaniaczem wstrząsów Footflexx – działa dzięki podwójnemu systemowi twardości.

ESMARA® Sukienka damska z lnu, 1 sztuka 24,99 zł 49,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Zawsze na czasie, stworzy udaną stylizację, na każdą okazje. Prosty klasyczny krój. Przewiewny materiał dzięki włóknom lnu. Z modną, haftowaną koronką. Kieszenie boczne. Zapięcie na guzik i rozcięcie na plecach. Z nadrukiem/zielony:. Krótki rękaw. Dekolt w kształcie litery V.

ESMARA® Sandały lub klapki damskie skórzane, 1 p 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

Idealne na lato. Doskonale pasują zarówno do spódnicy, jak i do spodni. Wygodna wkładka. Lekka podeszwa. Wyściółka i wkładka z prawdziwej skóry.

Opis produktu Miękko opływający szyfon. Rozcięcie na karku z guzikiem. Dwuwarstwowe wykończenie. Miętowy:Ze stylowym kołnierzem na stójce. Głębokie wycięcie na plecach z długim szalem. Część spódnicy z tiulem. Zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny. Błyszczący efekt. Długość za kolano. Odkryte ramiona. Odcinana w talii, z wpuszczoną gumką zapewnia dokładne dopasowanie. . Czarny:Wstawka koronkowa na ramionach, karku i dekolcie. Z wciąganą gumką. Z koronką. Długość do kostek. Zapinana z tyłu na jeden guzik. Wycięcie w kształcie łezki z tyłu. . Nadruk na całej powierzchni/różany:Sukienka off shoulder w piękny kwiatowy wzór. Delikatne kolory. Z ozdobnymi falbanami. Długość do kostek. Zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny. .

ESMARA®Lingerie Podkoszulka damska modelująca, 2 sztuki 12,98 zł 64,90 zł (80% taniej)

Bezszwowa - bez widocznych szwów bocznych, idealna pod ubraniem podkreślającym figurę. Specjalne strefy wzmacniające wyszczuplają optycznie sylwetkę. Efekt modelujący jest sprawdzany przez Instytut Hohenstein przy pomocy skanera 3D. Optymalne dopasowanie dzięki włóknom LYCRA®. Szerokie ramiączka: Formują i modelują obszar brzucha, talii, pleców i piersi. Elegancka koronka przy dekolcie. . Wąskie ramiączka: Formują i modelują obszar brzucha, talii i pleców. Elegancka koronka w okolicy piersi. Regulowane ramiączka. .

CRIVIT®PRO Spodnie zimowe funkcyjne damskie, 1 para 59,00 zł 119,00 zł (50% taniej)

#Poczuj się jak Mistrz! Crivit PRO® poleca Justyna Kowalczyk. Crivit PRO® to profesjonalna kolekcja sportowej odzieży funkcyjnej, skrojonej na miarę potrzeb całej Twojej rodziny. Wyposażone w system lokalizacji RECCO®. Oddychające, wiatro- i wodoszczelne z lakowanymi szwami. Nieprzepuszczające wody dzięki przyjaznemu dla środowiska wykończeniu BeSoDRY - bez fluorocarbonu i formaldehydu. Wysokiej jakości wypełnienie THERMOLITE®. Pas z dodatkowymi rzepami umożliwiającymi regulację szerokości. Ochrona przez przecięciem CORDURA®. Zakończenie nogawki z zamkiem błyskawicznym i praktycznym śniegołapem z taśmą antypoślizgową. Kieszenie boczne na zamek błyskawiczny.

ESMARA® Sukienka damska, 1 sztuka 24,99 zł 49,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Produkcja przyjazna dla środowiska. Wyprodukowano w bezpiecznych i przyjaznych społecznie miejscach pracy. O kwiatowym wyglądzie. Halka z miękkiego pojedynczego dżerseju. Wzór/biały, wzór/zielony:Zapinana na guziki. Przezroczyste rękawy i falbanki u dołu. . Wzór/czarny:Zapinana na guziki na karku. Przezroczyste rękawy z marszczeniem, zakończone falbanką. .

Opis produktu Wykonana z oszczędzającej zasoby naturalne wiskozy. Przyjemnie miękka i delikatna w dotyku. Wygodny fason z gumką w pasie. Z dekoltem w łódeczkę. Optymalnie dopasowana do sylwetki dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®.

ESMARA® Sukienka damska, 1 sztuka 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Sukienka damska z oszczędzającą zasoby wiskozą. Miękki i delikatny materiał. Swobodny krój z szerokim okrągłym dekoltem. Optymalne dopasowanie dzięki elastanowi LYCRA®. Paski/granatowy/biały, wzór/granatowy: z rękawami 3/4. Granatowy: rękawy 3/4 z przyszytymi falbankami.

Spodnie robocze damskie, 1 para 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

Opis produktu Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Można prać nawet w 95°. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Odporny i łatwy w pielęgnacji materiał. Skinny fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Bardzo wąsko skrojone z normalnym stanem. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Slim fit ze ściągaczem:Wąski krój, standardowa wysokość pasa. Wygodny i elastyczny ściągacz. . Straight fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Prosty krój ze standardową wysokością pasa. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. .

ESMARA® Bluzka damska z bawełny 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Produkcja przyjazna dla środowiska. Wyprodukowano w bezpiecznych i przyjaznych społecznie miejscach pracy. Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Z okrągłym dekoltem. Falbanka przy rękawach.

Opis produktu Produkcja przyjazna dla środowiska. Wyprodukowano w bezpiecznych i przyjaznych społecznie miejscach pracy. Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Dopasowana w talii dzięki szwom dzielącym z przodu i z tyłu. Bez prasowania: wyprać – wysuszyć – założyć!. Wkładki Wendler gwarantują wysoką jakość kołnierza i mankietów. Z otwartym kołnierzem koszulowym.

ESMARA® Tunika damska, 1 sztuka 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Z oszczędzającą zasoby wiskozą (LENZING™ ECOVERO™)

. Optymalnie dopasowanie dzięki domieszce elastanu (LYCRA®). Przyjemny i delikatny materiał. Modna 3/4 długość rękawa. Elastyczna gumka na brzegu. Kontrastowy element przy dekolcie. Swobodny krój.

Włókno wiskozowe LENZING™ ECOVERO™ jest produkowane zgodnie z normami europejskiego oznakowania ekologicznego. Naturalny surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z lasów lub plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. LENZING™ i ECOVERO™ są znakami towarowymi firmy Lenzing AG.

ESMARA® Sweter damski z bawełny, 1 sztuka 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Z okrągłym dekoltem z przodu i modnym elementem pierścieniowym na szyi. Swobodny krój.

Opis produktu Krój super skinny fit. Wysoka swoboda ruchów dzięki wyjątkowo rozciągliwemu w 4 kierunkach materiałowi strecz. Nie rozciągają się dzięki materiałowi super strecz. Dopasowują się do kształtu ciała, są wyjątkowo miękkie. Wąski krój z 5 kieszeniami. Wysokiej jakości wykończenie, szczególnie elastyczne i nadające kształt. Kryty zamek błyskawiczny. Szlufki na pasek. Zapięcie na guzik. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości wysokogatunkowego elastanu (LYCRA®).

ESMARA® Sukienka damska z wiskozą, 1 sztuka 7,99 zł 39,99 zł (80% taniej)

Opis produktu Z przyjemnie miękkiego i delikatnego materiału. Z oszczędzająca zasoby naturalne wiskozą (LENZING™ ECOVERO™)

. Optymalne dopasowanie do sylwetki dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Z rozcięciem z tyłu. Krój taliowany. Niebieski: z okrągłym dekoltem, z paskiem w talii. Czerwony: z okrągłym dekoltem i zamkiem błyskawicznym z tyłu.

Włókno wiskozowe LENZING™ ECOVERO™ jest produkowane zgodnie z normami europejskiego oznakowania ekologicznego. Naturalny surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z lasów lub plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. LENZING™ i ECOVERO™ są znakami towarowymi firmy Lenzing AG.

ESMARA® Jegginsy damskie z wiskozą, modelujące, 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Elastyczny materiał dopasowuje się do figury lekko ją modelując. Jegginsy bardzo ładnie prezentują się i idealnie pasują do wielu stylizacji. Efekt wyszczuplenia dzięki modelującym wstawkom. Z oszczędzającą zasoby wiskozą (LENZING™ ECOVERO™)

. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego elastanu (LYCRA®).

Włókno wiskozowe LENZING™ ECOVERO™ jest produkowane zgodnie z normami europejskiego oznakowania ekologicznego. Naturalny surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z lasów lub plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. LENZING™ i ECOVERO™ są znakami towarowymi firmy Lenzing AG.

Koszulka piłkarska dziewczęca Polska UEF 2,59 zł 12,99 zł (80% taniej)

Opis produktu Przyjemna dla skóry dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien elastanu. Można suszyć w suszarkach bębnowych.

PARKSIDE® Doniczka na kwiaty Ø 40 cm, 1 sztuka 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Pojemność dla roślin: ok. 17,5 l. Produkt odporny na niskie temperatury i promieniowanie UV. W neutralnych kolorach, pasujących do różnych pomieszczeń i aranżacji.

PARKSIDE® Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l 35,00 zł 79,90 zł (56% taniej)

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l do wszechstronnego zastosowania w domu i ogrodzie. Optymalny do delikatnego nawadniania roślin. Nadaje się również do rozpylania płynów czyszczących o neutralnym pH. Przechylana dysza wielofunkcyjna do precyzyjnych prac. 4 rodzaje strumienia od delikatnej mgiełki po silny strumień. Łatwe zwiększanie ciśnienia do ok. 2,5 bar. Wygodny uchwyt ze zintegrowaną funkcją zamykania. Wraz z pasem naramiennym. Zbiornik z uchwytem lancy i skalą poziomu napełnienia. Lanca z nierdzewnego aluminium. Wskaźnik ciśnienia i zawór bezpieczeństwa. W zestawie instrukcja obsługi. Informacje: nie nadaje się do oleju, środków ochrony roślin, rozpuszczalników lub cieczy zawierających rozpuszczalniki.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 19.07.2021 Zobacz w sklepie