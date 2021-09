Promocje Lidl od 21 września. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Co nowego ma w ofercie Lidl Online?

Promocja Lidl trwająca od 21.09.2021 obejmuje zniżki od 50%. Jakie produkty tym razem są dostępne w promocji Lidla? Przygotuj się do zakupów i sprawdź, jakie produkty możesz tym razem kupić w Lidlu w obniżonych cenach. Zamiast tracić czas na gazetkę Lidla, zobacz, na co warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie. Na przykład, od 21.09.2021 w promocji Lidla znajduje się LIVERGY® Koszula męska z krótkim rękawem, 1 sztuka (M (39/40), Kratka/navy/czerwony).

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od wtorku 21.09.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się we wtorek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. LIVERGY® Koszula męska z krótkim rękawem, 1 sztuka (M (39/40), Kratka/navy/czerwony) 17,49 zł 34,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Przyjemna dla skóry koszula męska z krótkim rękawem wykonana z czystej bawełny. Modnie zaokrąglony dół. Lekko taliowana. Z krótkim rękawem. Krój modern fit. W paski/niebieski/biały, w paski/bezowy/biały, karo/granatowy/czerwony, czerwony: z kołnierzykiem typu kent. Granatowy:Z kołnierzykiem typu button down. Z kieszonką na piersi. . Karo/granatowy/czerwony:Z kieszonką na piersi. Kontrastowa lamówka wewnątrz kołnierzyka. . Czerwony: kontrastowa lamówka wewnątrz kołnierzyka.

Promocje Lidl od wtorku 21.09.2021 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 21.09.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

LIVERGY® Koszula męska z krótkim rękawem, 1 sztuka (L (41/42), W paski/beżowy/biały) 17,49 zł 34,99 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

LIVERGY® Koszula męska z krótkim rękawem, 1 sztuka (M (39/40), W paski/beżowy/biały) 17,49 zł 34,99 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Spodnie zimowe funkcyjne męskie, 1 para (52, Szary) 43,95 zł 87,90 zł (50% taniej)

Opis produktu Crivit PRO – dla ambitnych sportowców. Wiatroszczelne i wodoodporne dzięki zgrzewanym szwom. Materiał wierzchni niewchłaniający wody dzięki powłoce BIONIC-FINISH® ECO. Oddychający materiał. Ocieplające wypełnienie. Częściowo elastyczny pas z regulowaną szerokością i podwyższoną ochroną nerek. Praktyczny śniegołap i gumka antypoślizgowa przy zakończeniu nogawek. Kryty zamek błyskawiczny przy nogawkach ułatwiający zakładanie butów narciarskich. Wodoodporność materiału wierzchniego: 3000 mm słupa wody. zobacz więcej informacji .

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021
CRIVIT® Spodnie zimowe funkcyjne męskie, 1 para (50, Szary) 43,95 zł 87,90 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Spodnie zimowe funkcyjne męskie, 1 para 43,95 zł 87,90 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Kurtka zimowa funkcyjna damska, 1 sztuka (40, Czerwony) 79,00 zł 159,00 zł (50% taniej)

#Poczuj się jak Mistrz! Crivit PRO® poleca Justyna Kowalczyk. Crivit PRO® to profesjonalna kolekcja sportowej odzieży funkcyjnej, skrojonej na miarę potrzeb całej Twojej rodziny. Crivit PRO – dla ambitnych sportowców. Oddychająca, wiatroszczelna i wodoodporna ze zgrzewanymi szwami. Materiał wierzchni niewchłaniający wody dzięki technologii BIONIC-FINISH® ECO. Ocieplające wypełnienie. Podwyższony kołnierz i odczepiany kaptur. Wentylacja przedramienia - zamek błyskawiczny i wstawki z siateczki. Praktyczne wyposażenie: kieszeń na karnet narciarski, kieszeń na gogle, otwór do przeprowadzenia kabla słuchawek i kieszenie na zamek błyskawiczny. Regulowane ściągacze na rękawie z zakładką i zapięciem na rzep. Mankiety z otworem na kciuk. Regulowany brzeg ze sznurkiem do regulacji. Przedłużony tył. Regulowana, elastyczna osłona przeciwśnieżna z tasiemką antypoślizgową - możliwość zamocowania z boku. Wodoodporność materiału wierzchniego: 3000 mm słupa wody. zobacz więcej informacji .

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Kurtka zimowa funkcyjna damska, 1 sztuka (40, Szary) 79,00 zł 159,00 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Kurtka zimowa funkcyjna damska, 1 sztuka (42, Szary) 79,00 zł 159,00 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021

CRIVIT® Kurtka zimowa funkcyjna damska, 1 sztuka (42, Granatowy) 79,00 zł 159,00 zł (50% taniej)

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.09.2021