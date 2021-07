Promocje Lidl od 23 lipca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 23.07.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 80%. Ta promocja Lidla zaczęła się w piątek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

39,99 zł (50% taniej) Opis produktu Pojemność dla roślin: ok. 17,5 l. Produkt odporny na niskie temperatury i promieniowanie UV. W neutralnych kolorach, pasujących do różnych pomieszczeń i aranżacji. Promocja Lidl obowiązuje od piątku 23.07.2021

44,99 zł (50% taniej) Opis produktu Modna długość maxi. Klasyczny krój sukienki zgrabnie układa się na sylwetce. Z bocznymi rozcięciami. Materiał miękki i przyjemny w dotyku, dzięki dodatkowi wiskozy. Czarny, koralowy: wpuszczana gumka i tasiemka do wiązania w talii. Szary, paski/turkusowy: gumowy ściągacz i część tylna do wiązania. Promocja Lidl obowiązuje od piątku 23.07.2021

64,90 zł (54% taniej) Opis produktu Z limitowanej kolekcji dla fanów Lidla. Obowiązkowy element ubioru każdego fana marki Lidl. Regulowane za pomocą sznurowadeł ułatwiają dopasowanie do szerokości stopy. Język i brzeg cholewki wyściełane, co zapewnia komfort noszenia. Wygodna dwukolorowa podeszwa. Z tyłu szlufka ułatwiająca zakładanie butów. Promocja Lidl obowiązuje od piątku 23.07.2021

10,98 zł

54,90 zł (80% taniej)

Biustonosz push-up. Wyściełane miseczki . Regulowane ramiączka. 3 stopnie regulacji obwodu. Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu. 2 sztuki w komplecie.

Promocja Lidl obowiązuje od piątku 23.07.2021

25,00 zł