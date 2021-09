Promocje Lidl od 8 września. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Co nowego ma w ofercie Lidl Online?

Promocje w Lidlu ponad 50%. Sprawdziliśmy, jakie promocje obowiązują w internetowym sklepie Lidla od 08.09.2021. Zobacz, czy któraś z ofert promocyjnych w Lidlu jest dla ciebie ciekawa. Jakie zniżki obowiązują tym razem? Aktualnie w promocji Lidla dostępna jest na przykład taka oferta: ESMARA® Sukienka damska XXL (3XL (56/58), Granatowy).

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od środy 08.09.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA® Sukienka damska XXL (3XL (56/58), Granatowy) 24,99 zł 49,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Wykonana z oszczędzającej zasoby naturalne wiskozy. Przyjemnie miękka i delikatna w dotyku. Wygodny fason z gumką w pasie. Z dekoltem w łódeczkę. Optymalnie dopasowana do sylwetki dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 08.09.2021 Zobacz w sklepie Promocje Lidl od środy 08.09.2021 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 08.09.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

LUPILU® PURE COLLECTION 3-częściowy zestaw dziewczęcy, 1 komplet (62/68, Paski/różowy/niebieski) 5,99 zł 25,49 zł (77% taniej)

Opis produktu Komplet niemowlęcy. EcoPrint - w 100% ekologiczny druk tekstylny. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości biobawełny. Body z praktycznym zapięciem na guziki w kroku ułatwiającym zakładanie i zdejmowanie. Spodnie z wygodnym paskiem gumowym i elastycznym wiązaniem. Optymalnie dopasowanie dzięki domieszce elastanu (LYCRA®). 3 części. Zestaw zawiera: body z krótkim i długim rękawem, i spodnie. Można suszyć w suszarkach bębnowych.

ESMARA® Sweter damski z delikatnej dzianiny, 1 sztuka (M (40/42), Czerwony) 7,99 zł 39,99 zł (80% taniej)

Opis produktu Z oszczędzającą zasoby wiskozą. Miękki i delikatny materiał. O modnym żeberkowym wyglądzie. Mały kołnierzyk na stójce z prawdziwą listwą guzikową na ramieniu. Krój podkreślający figurę. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości elastanu LYCRA®.

ESMARA® Spodnie cygaretki damskie, 1 para (44, Czerwony) 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

Opis produktu Z klasycznym kantem. Normalny stan. Wszyte kieszenie boczne. Dwie imitacje kieszeni z tyłu. Pas ze szlufkami. Modna długość do kostki, zwężany krój ku dołowi. Zapinane na zamek błyskawiczny i dwa haczyki. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego elastanu LYCRA® . Kratka: małe rozcięcia z boku przy zakończeniu nogawek.

Spodnie robocze damskie, 1 para (38, Straight fit z 5 kieszeniami) 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

Opis produktu Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Można prać nawet w 95°. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Odporny i łatwy w pielęgnacji materiał. Skinny fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Bardzo wąsko skrojone z normalnym stanem. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Slim fit ze ściągaczem:Wąski krój, standardowa wysokość pasa. Wygodny i elastyczny ściągacz. . Straight fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Prosty krój ze standardową wysokością pasa. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. .

Spodnie robocze damskie, 1 para 24,49 zł 49,99 zł (51% taniej)

Opis produktu Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Można prać nawet w 95°. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Odporny i łatwy w pielęgnacji materiał. Skinny fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Bardzo wąsko skrojone z normalnym stanem. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Slim fit ze ściągaczem:Wąski krój, standardowa wysokość pasa. Wygodny i elastyczny ściągacz. . Straight fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Prosty krój ze standardową wysokością pasa. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. .

Opis produktu Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Można prać nawet w 95°. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Odporny i łatwy w pielęgnacji materiał. Skinny fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Bardzo wąsko skrojone z normalnym stanem. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Slim fit ze ściągaczem:Wąski krój, standardowa wysokość pasa. Wygodny i elastyczny ściągacz. . Straight fit z 5 kieszeniami:Klasyczny styl z 5 kieszeniami. Prosty krój ze standardową wysokością pasa. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. .

ESMARA® Strój kąpielowy damski (38, Czarny) 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Klasyczny, jednoczęściowy strój kąpielowy. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu creora®. Czarne: barwione technologią Dope Dyed

Proces barwienia Dope Dyed odbywa się na etapie przędzenia włókien. Zwiększa trwałość kolorów i chroni je przed zbyt szybkim spieraniem się. Ponadto, w porównaniu do klasycznego procesu barwienia, Dope Dyed pozwala oszczędzać ważne zasoby naturalne. Oznacza to mniejsze zużycie wody, niższą emisję dwutlenku węgla i mniejsze zużycie energii.

ESMARA® Strój kąpielowy damski (40, Czarny) 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Klasyczny, jednoczęściowy strój kąpielowy. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu creora®. Czarne: barwione technologią Dope Dyed

ESMARA® Strój kąpielowy damski (36, We wzory/niebieski) 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Klasyczny, jednoczęściowy strój kąpielowy. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu creora®. Czarne: barwione technologią Dope Dyed

Promocja Lidl obowiązuje od środy 08.09.2021 Zobacz w sklepie ESMARA® Strój kąpielowy damski (38, We wzory/niebieski) 22,49 zł 44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Klasyczny, jednoczęściowy strój kąpielowy. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu creora®. Czarne: barwione technologią Dope Dyed

LIVERGY® Bermudy męskie, 1 para (54, We wzory/zielony) 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie dzięki domieszce elastanu LYCRA®. Regularny stan. Granatowy:Wysokiej jakości pika. Z bocznymi kieszeniami wpuszczanymi, tasiemką do wiązania i kieszonkami z tyłu zapinanymi na guzik. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Wzór/zielony:Z bocznymi kieszeniami, gumowym ściągaczem i tasiemką do wiązania. Z tylnymi kieszeniami. .

ESMARA® Szorty damskie z lnem, 1 para (40, Beżowy) 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Wspieramy inicjatywę "Cotton made in Africa". Lekkie i przewiewne dzięki lnowi i bawełnie. Gramatura: min. 150 g/m 2 . Kwiaty/biały, beżowy:Z zapięciem na guzik i szlufkami na pasek. Z bocznymi kieszeniami wpuszczanymi i zaznaczonymi kieszeniami z tyłu. Z wysokiej jakości markowym zamkiem błyskawicznym YKK. . Paski/zielony/biały:Z wygodną, wpuszczaną gumką i sznurkiem. Modny podwijany wygląd na nogawkach. Z kieszeniami wpuszczanymi. .

LIVERGY® Bokserki kąpielowe męskie, 1 para (8/XXL, We wzory/czarny) 12,49 zł 24,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Zrównoważony proces barwienia. Dope Dyed – niskie zużycie wody podczas produkcji i długo utrzymujący się kolorKolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu:. Proces farbowania Dope Dyed następuje podczas przędzenia włókien. Są one całkowicie farbowane przy pomocy mieszanki barwników pigmentowych i granulatu poliestrowego, dzięki czemu przędza może być bezpośrednio obrabiana bez konieczności dodatkowego farbowania.. . Wpuszczana gumka i sznurek w pasie do regulacji szerokości. Praktyczna kieszeń na klucze w pasie. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny: z małym nadrukiem.

LIVERGY® Bokserki kąpielowe męskie, 1 para (8/XXL, Czarny) 12,49 zł 24,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Zrównoważony proces barwienia. Dope Dyed – niskie zużycie wody podczas produkcji i długo utrzymujący się kolorKolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu:. Proces farbowania Dope Dyed następuje podczas przędzenia włókien. Są one całkowicie farbowane przy pomocy mieszanki barwników pigmentowych i granulatu poliestrowego, dzięki czemu przędza może być bezpośrednio obrabiana bez konieczności dodatkowego farbowania.. . Wpuszczana gumka i sznurek w pasie do regulacji szerokości. Praktyczna kieszeń na klucze w pasie. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny: z małym nadrukiem.

LIVERGY® Bokserki kąpielowe męskie, 1 para (5/M, Czarny) 12,49 zł 24,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Zrównoważony proces barwienia. Dope Dyed – niskie zużycie wody podczas produkcji i długo utrzymujący się kolorKolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu:. Proces farbowania Dope Dyed następuje podczas przędzenia włókien. Są one całkowicie farbowane przy pomocy mieszanki barwników pigmentowych i granulatu poliestrowego, dzięki czemu przędza może być bezpośrednio obrabiana bez konieczności dodatkowego farbowania.. . Wpuszczana gumka i sznurek w pasie do regulacji szerokości. Praktyczna kieszeń na klucze w pasie. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny: z małym nadrukiem.

Opis produktu Zintegrowane, miękkie wkładki oraz elastyczna taśma pozwalają na pewne podtrzymanie biustu. Ramiączka z regulacją długości. Siateczka mesh pozwala na uzyskanie efektu modelowania sylwetki. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny:W formie tankini. Barwiony metodą Dope Dyed. Metoda barwienia Dope Dyed pozwala na niższe zużycie wody podczas produkcji oraz trwalszy kolor. Kolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu. W procesie barwienia Dope Dyed powstaje kolorowa przędza poprzez mieszanie barwnika pigmentowego z drobinkami poliestru.. Przędza gotowa do dalszego przetwarzania bez konieczności ponownego barwienia. .

ESMARA® Strój kąpielowy damski XXL, 1 sztuka (46, Bordowy) 23,99 zł 47,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Zintegrowane, miękkie wkładki oraz elastyczna taśma pozwalają na pewne podtrzymanie biustu. Ramiączka z regulacją długości. Siateczka mesh pozwala na uzyskanie efektu modelowania sylwetki. Optymalne dopasowanie dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny:W formie tankini. Barwiony metodą Dope Dyed. Metoda barwienia Dope Dyed pozwala na niższe zużycie wody podczas produkcji oraz trwalszy kolor. Kolor pozostaje niezmieniony nawet po wielokrotnym praniu. W procesie barwienia Dope Dyed powstaje kolorowa przędza poprzez mieszanie barwnika pigmentowego z drobinkami poliestru.. Przędza gotowa do dalszego przetwarzania bez konieczności ponownego barwienia. .

Opis produktu Biustonosz, góra od bikini z usztywnianymi miseczkami. Z modną kokardą z przodu. Na regulowanych ramiączkach. Optymalnie dopasowujący się do ciała dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Barwiony technologią Dope Dyed

Proces barwienia Dope Dyed odbywa się na etapie przędzenia włókien. Zwiększa trwałość kolorów i chroni je przed zbyt szybkim spieraniem się. Ponadto, w porównaniu do klasycznego procesu barwienia, Dope Dyed pozwala oszczędzać ważne zasoby naturalne. Oznacza to mniejsze zużycie wody, niższą emisję dwutlenku węgla i mniejsze zużycie energii.

ESMARA® Biustonosz, góra od bikini z fiszbinami (38) 12,49 zł 24,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Biustonosz, góra od bikini z usztywnianymi miseczkami. Z modną kokardą z przodu. Na regulowanych ramiączkach. Optymalnie dopasowujący się do ciała dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Barwiony technologią Dope Dyed

