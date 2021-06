Promocje Lidl od 9 czerwca. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Król i królowa lumpeksów na używanych ciuchach zbijają fortunę (ZDJĘCIA)

Wiktoria Trojan i Daniel Olender z Białegostoku to królowie lumpeksów. Zarabiają ok. 20 tys. zł miesięcznie sprzedając używane, znalezione w białostockich second handach ubrania. Jedwabna suknia Louis Vuitton, ślubna kreacja Diora, kolekcjonerskie koszulki piłkarskie, bluza Burberry, sweter Armani – to tylko kilka perełek, które mają w swojej kolekcji. Zapłacili za nie grosze.