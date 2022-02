Promocje Lidl od 9 lutego. Zobacz towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Promocje Lidl od środy 09.02.2022

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

19,99 zł

39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Wspieramy inicjatywę "Cotton made in Africa". Lekkie i przewiewne dzięki lnowi i bawełnie. Z regularnym stanem. Z naszytymi kieszeniami z tyłu. Zielony i beżowy: z bocznymi kieszeniami, gumowym ściągaczem i tasiemką do wiązania. Paski/granatowy: Z bocznymi kieszeniami wpuszczanymi i tasiemką do wiązania. Z wysokiej jakości zamkiem błyskawicznym YKK. . Zielony: z naszytymi kieszeniami typu cargo.

