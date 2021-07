Promocje Lidl od czwartku 22 lipca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 22.07.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w czwartek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

19,99 zł

39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Elastyczny materiał dopasowuje się do figury lekko ją modelując. Jegginsy bardzo ładnie prezentują się i idealnie pasują do wielu stylizacji. Efekt wyszczuplenia dzięki modelującym wstawkom. Z oszczędzającą zasoby wiskozą (LENZING™ ECOVERO™)

. Materiał miękki i przyjemny w dotyku. Optymalne dopasowanie dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego elastanu (LYCRA®).

Włókno wiskozowe LENZING™ ECOVERO™ jest produkowane zgodnie z normami europejskiego oznakowania ekologicznego. Naturalny surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z lasów lub plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. LENZING™ i ECOVERO™ są znakami towarowymi firmy Lenzing AG.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 22.07.2021

9,99 zł