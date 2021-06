Promocje Lidl od czwartku 3 czerwca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 03.06.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 80%. Ta promocja Lidla zaczęła się w czwartek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

99,00 zł

249,00 zł (60% taniej)

Opis produktu Pojemna torba podróżna na krótkie wycieczki. Zaprojektowana specjalnie z myślą o krótkich wyjazdach wakacyjnych i weekendowych. Kompaktowa, jednocześnie mieści sporo przedmiotów. Poręczna, można ją nosić w ręce lub na ramieniu. Miękka, dzięki czemu dopasowuje się do rozmiarów bagażu. Solidna, wykonana z wytrzymałych materiałów: skóry lub płótna (w zależności od modelu), chroniącymi umieszczone w niej rzeczy. Miękka podszewka z materiału tekstylnego z przegródkami na telefon, portfel i inne drobiazgi. Kieszonka na zamek błyskawiczny, pozwalająca na natychmiastowe wydobycie znajdujących się w niej przedmiotów. 2 rączki i odczepiany, regulowany pasek na ramię z ruchomym, wygodnym naramiennikiem ze skóry. Elegancki wygląd i neutralne kolory, pasujące do większości stylizacji. Tylko oliwkowy: dodatkowe wzmocnienia skórzane dla zapewnienia większej wytrzymałości.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 03.06.2021

23,99 zł