Promocje Lidl od czwartku 9 grudnia, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Opis produktu Zestaw tarcz szlifierskich Do obróbki stali, stali szlachetnej, żeliwa, blachy stalowej i drewna . Do popularnych szlifierek kątowych (np. Parkside, Bosch, Black&Decker, Einhell, Makita, Kress, Metabo). Ziarnistość: K40 (do drewna) / K40, K60, K80 (do metalu). Wymiary: Ø 115 mm / Ø otworu 22,23 mm. 4 elementy. Liczba obrotów: maks. 13300 min⁻¹ / maks. 80 m/s. Zestaw do polerowania Z filcu do polerowania metalu, w tym stali szlachetnej . Do popularnych szlifierek kątowych (np. Parkside, Bosch, Black&Decker, Einhell, Makita, Kress, Metabo). Wymiary: Ø 115 mm / Ø Bohrung 22,23 mm. 2 elementy. Liczba obrotów: maks. 9000 min⁻¹ / maks. 80 m/s. Talerze szlifierskie mocowane na rzep z zestawem papierów ściernych Talerze szlifierskie mocowane na rzep z 10-częściowym zestawem papierów ściernych. Do popularnych szlifierek kątowych (np. Parkside, Bosch, Black&Decker, Einhell, Makita, Kress, Metabo). Można stosować także w popularnych wiertarkach – w zestawie przejściówka M14. Wymiary: Ø 115 mm. Gwint: M 14. 12 elementów. Liczba obrotów: maks. 13300 min⁻¹ / maks. 80 m/s. Zestaw włókniny do szlifowania Do nadawania struktury drewnu, usuwania rdzy z metalu i szlifowania wstępnego lakieru. Do popularnych szlifierek kątowych (np. Parkside, Bosch, Black&Decker, Einhell, Makita, Kress, Metabo). Zestaw do delikatnego i mocnego przygotowania powierzchni (każdorazowo 2 x K 100 / 280 / 800). Średnica robocza: 115 mm. 6 elementów. Tarcza do czyszczenia Usuwa rdzę, farbę, osady, oksydację, lakier, punkty spawania, masę uszczelniającą i inne zanieczyszczenia powierzchniowe. Do popularnych szlifierek kątowych (np. Parkside, Bosch, Black&Decker, Einhell, Makita, Kress, Metabo). Wymiary: Ø 115 mm / Ø otworu 22,23 mm. Liczba obrotów: maks. 13300 min⁻¹ / maks. 80 m/s.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 09.12.2021

5,99 zł