Promocje Lidl od poniedziałku 19 lipca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l do wszechstronnego zastosowania w domu i ogrodzie. Optymalny do delikatnego nawadniania roślin. Nadaje się również do rozpylania płynów czyszczących o neutralnym pH. Przechylana dysza wielofunkcyjna do precyzyjnych prac. 4 rodzaje strumienia od delikatnej mgiełki po silny strumień. Łatwe zwiększanie ciśnienia do ok. 2,5 bar. Wygodny uchwyt ze zintegrowaną funkcją zamykania. Wraz z pasem naramiennym. Zbiornik z uchwytem lancy i skalą poziomu napełnienia. Lanca z nierdzewnego aluminium. Wskaźnik ciśnienia i zawór bezpieczeństwa. W zestawie instrukcja obsługi. Informacje: nie nadaje się do oleju, środków ochrony roślin, rozpuszczalników lub cieczy zawierających rozpuszczalniki.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 19.07.2021

14,99 zł