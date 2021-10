Promocje Lidl od poniedziałku 4 października, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

Co nowego ma w ofercie Lidl Online?

Promocja Lidl trwająca od 04.10.2021 obejmuje zniżki od 50%. Jakie produkty tym razem są dostępne w promocji Lidla? Przygotuj się do zakupów i sprawdź, jakie produkty możesz tym razem kupić w Lidlu w obniżonych cenach. Zamiast tracić czas na gazetkę Lidla, zobacz, na co warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie. Na przykład, od 04.10.2021 w promocji Lidla znajduje się ESMARA® Baleriny damskie, 1 para (38, Różowy).

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Promocje Lidl od poniedziałku 04.10.2021 Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w poniedziałek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów. ESMARA® Baleriny damskie, 1 para (38, Różowy) 12,99 zł 25,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Z ozdobną kokardką. Lekkie i wygodne. Elastyczna podeszwa TPR.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 04.10.2021 Zobacz w sklepie Promocje Lidl od poniedziałku 04.10.2021 To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 04.10.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Czy najbliższa niedziela będzie handlowa? Czy najbliższa niedziela jest handlowa? Czy sklepy będą otwarte?

ESMARA® Szorty jeansowe damskie, 1 para (42, Czarny) 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Krój z 5-cioma kieszeniami. Regularny stan. Komfortowe dla skóry dzięki wysokiej zawartości bawełny. Postrzępione nogawki. Optymalnie dopasowujące się do sylwetki dzięki zawartości włókien elastanu.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 04.10.2021 Zobacz w sklepie

LIVERGY® Szorty kąpielowe męskie, 1 para (4/S, Granatowy/ czerwony) 12,99 zł 29,99 zł (57% taniej)

Opis produktu Szorty kąpielowe męskie z wygodną gumką w pasie. Dodatkowo z wiązaniem umożliwiającym dopasowanie szerokości. Z kieszeniami po bokach. Spodenki wewnętrzne wykonane z delikatnej siateczki wysokiej jakości.

Promocja Lidl obowiązuje od poniedziałku 04.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z okrągłym dekoltem 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Niezwykle miękka sukienka stanie się Twoją ulubioną!. Z okragłym dekoltem. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien elastanu. Kolory: szary, granatowy, różowy. Różowy:Przyjemna w noszeniu dzięki wysokiej zawartości bawełny. Prosty krój. . Granatowy:Przyjemny komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Z wciąganym wiązaniem w pasie. Krój taliowany. . Szary:Z bawełną. Prosty krój. .

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z okrągłym dekoltem (M (40/42), Granatowy) 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Niezwykle miękka sukienka stanie się Twoją ulubioną!. Z okragłym dekoltem. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien elastanu. Kolory: szary, granatowy, różowy. Różowy:Przyjemna w noszeniu dzięki wysokiej zawartości bawełny. Prosty krój. . Granatowy:Przyjemny komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Z wciąganym wiązaniem w pasie. Krój taliowany. . Szary:Z bawełną. Prosty krój. .

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z okrągłym dekoltem (XS (32/34), Szary) 19,99 zł 39,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Niezwykle miękka sukienka stanie się Twoją ulubioną!. Z okragłym dekoltem. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien elastanu. Kolory: szary, granatowy, różowy. Różowy:Przyjemna w noszeniu dzięki wysokiej zawartości bawełny. Prosty krój. . Granatowy:Przyjemny komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Z wciąganym wiązaniem w pasie. Krój taliowany. . Szary:Z bawełną. Prosty krój. .

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z bawełną, 1 sztuka (L (44/46), Niebieski) 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Koralowy: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim przy dekolcie, o podwijanym wyglądzie przy zakończeniu rękawów, wciągana gumka w pasie. Niebieski: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim na ramionach, ze zdejmowanym paskiem do wiązania w talii. We wzory/niebieski: z wąskimi ramiączkami i marszczeniem przy dekolcie, z tasiemką w talii do wiązania.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie ESMARA® Sukienka damska z bawełną, 1 sztuka (L (44/46), Koralowy) 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Koralowy: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim przy dekolcie, o podwijanym wyglądzie przy zakończeniu rękawów, wciągana gumka w pasie. Niebieski: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim na ramionach, ze zdejmowanym paskiem do wiązania w talii. We wzory/niebieski: z wąskimi ramiączkami i marszczeniem przy dekolcie, z tasiemką w talii do wiązania.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z bawełną, 1 sztuka (M (40/42), Niebieski) 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Koralowy: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim przy dekolcie, o podwijanym wyglądzie przy zakończeniu rękawów, wciągana gumka w pasie. Niebieski: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim na ramionach, ze zdejmowanym paskiem do wiązania w talii. We wzory/niebieski: z wąskimi ramiączkami i marszczeniem przy dekolcie, z tasiemką w talii do wiązania.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie

ESMARA® Sukienka damska z bawełną, 1 sztuka (S (36/38), Niebieski) 14,99 zł 29,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Koralowy: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim przy dekolcie, o podwijanym wyglądzie przy zakończeniu rękawów, wciągana gumka w pasie. Niebieski: z okrągłym dekoltem i modnym haftem angielskim na ramionach, ze zdejmowanym paskiem do wiązania w talii. We wzory/niebieski: z wąskimi ramiączkami i marszczeniem przy dekolcie, z tasiemką w talii do wiązania.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 02.10.2021 Zobacz w sklepie