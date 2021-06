Promocje Lidl od soboty 19 czerwca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 19.06.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

49,99 zł (50% taniej) Opis produktu Jeansy damskie o kroju super skinny fit. Wąski krój nogawki. Model z 5-cioma kieszeniami. Przyjemne w noszeniu dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien elastanu. Wysoka jakość wykonania, bardzo elastyczne. Nie rozciągają się dzięki zawartości elastanu. Bardzo elastyczne - sprawnie wracają do swojego kształtu.

24,99 zł (50% taniej) Opis produktu Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Optymalne dopasowanie wielkości dzięki regulowanemu zapięciu. Komfort noszenia dzięki zastosowaniu czystej bawełny. Idealny dodatek do stroju małego kibica. Do boju, Polsko! Koszulki, spodenki i inne akcesoria kibica znajdziesz tutaj !

39,99 zł (80% taniej) Opis produktu Swobodny krój. Z oszczędzającej zasoby wiskozy (LENZING™ ECOVERO™) . Odświętny metaliczny wygląd. W kwiaty:Modny kołnierz tunikowy ze sznurkami i frędzlami. Zaokrąglony brzeg. Wpuszczana gumka przy zakończeniu rękawów. . W kropki:Mały kołnierz typu kent z dekoltem V i rzędem guzików na całej długości. Mankiety z guzikami na zakończeniu rękawów. Przedłużony tył i zaokrąglony brzeg. . Włókno wiskozowe LENZING™ ECOVERO™ jest produkowane zgodnie z normami europejskiego oznakowania ekologicznego. Naturalny surowiec drzewny wykorzystywany do produkcji pochodzi z lasów lub plantacji zarządzanych w sposób zrównoważony. LENZING™ i ECOVERO™ są znakami towarowymi firmy Lenzing AG.

49,99 zł (50% taniej) Krój slim fit. Wąski krój z 5 kieszeniami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny YKK. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Wysokiej jakości wykończenie. Dopasowują się do kształtu ciała, są wyjątkowo miękkie. Materiał super stretch zapobiega rozciąganiu. Wyjątkowo elastyczne - utrzymują swój kształt.

49,99 zł (50% taniej) Opis produktu Jeansy damskie o kroju super skinny fit i nogawkach w 3. długościach. Bardzo wąskie nogawki. Model z 5-cioma kieszeniami. Komfortowe w noszeniu dzięki wysokiej zawartości bawełny. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu. Wysoka jakość wykonania, bardzo elastyczne i utrzymujące swój kształt. Bardzo miękkie i delikatne, dopasowują się do sylwetki. Nie rozciągają się dzięki zawartości włókien elastanu. Bardzo rozciągliwe - wracają do swojego pierwotnego kształtu.

49,99 zł (50% taniej) Krój slim fit. Wąski krój z 5 kieszeniami. Komfort noszenia dzięki wysokiej zawartości bawełny. Wysokiej jakości markowy zamek błyskawiczny YKK. Optymalne dopasowanie i stabilność kształtu dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Wysokiej jakości wykończenie. Dopasowują się do kształtu ciała, są wyjątkowo miękkie. Materiał super stretch zapobiega rozciąganiu. Wyjątkowo elastyczne - utrzymują swój kształt.

49,99 zł (50% taniej) Opis produktu Licencjonowana piłka do piłki nożnej UEFA EURO 2020 sprawi, że poczujesz się jak na mistrzowskiej imprezie. W biało-czerwonych barwach z napisem Polska w sam raz dla każdego kibica reprezentacji . Nadaje się do gry na trawie naturalnej i sztucznej . Szyta maszynowo, posiada 20 paneli . Tłoczona powierzchnia. Rozmiar 5. Waga 415 g.

Skomponuj swój komplet na lato. Łatwe w pielęgnacji i szybkoschnące. Czarne, z nadrukiem: wiązane na bokach.

19,99 zł

