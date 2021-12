Promocje Lidl od środy 1 grudnia, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Promocje Lidl od środy 01.12.2021

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 59%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

69,90 zł

169,00 zł (59% taniej)

Naturalne loki za pomocą jednego przycisku. Ceramiczna powłoka turmalinowa do delikatnej stylizacji włosów. Proste zastosowanie: kosmyki włosów zostają automatycznie wciągniętę i skręcone. Możliwość wyboru kręcenia w lewo, w prawo lub automatyczne. Możliwość ustawiania obrotów (5-12, zależnie od typu włosów). 6 ustawień temperatury (130-230 °C w 20 °C odstępach). Szybkie nagrzewanie do 100°C w ok. minutę. 360° przegub kablowy z oczkiem na zawieszenie. Sygnał komunikujący koniec skręcania i automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 min.. Z przyciskiem odblokowującym.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 01.12.2021

Promocje Lidl od środy 01.12.2021

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 01.12.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.