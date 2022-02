Promocje Lidl od środy 16 lutego, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 16.02.2022. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 80%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

9,90 zł

69,90 zł (86% taniej)

Opis produktu Dozowanie przez naciśnięcie dźwigni łokciem lub ręką - wyjątkowo higieniczne. Dozowanie środków do dezynfekcji, emulsji do rąk, mydeł w płynie, płynów do kąpieli, szamponów i odżywek. Idealne do przychodni lekarskich, biur, budynków użyteczności publicznej, domów seniora itd.. Zapobiega kapaniu mydła. Łatwe napełnianie. Proste czyszczenie. W zestawie śrubki i kołek. Pojemność: 1000 ml.

Promocja Lidl obowiązuje od środy 16.02.2022

19,99 zł