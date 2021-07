Promocje Lidl od środy 28 lipca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Promocje Lidl od środy 28.07.2021

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w środę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

32,50 zł

65,00 zł (50% taniej)

Opis produktu Miękko opływający szyfon. Rozcięcie na karku z guzikiem. Dwuwarstwowe wykończenie. Miętowy:Ze stylowym kołnierzem na stójce. Głębokie wycięcie na plecach z długim szalem. Część spódnicy z tiulem. Zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny. Błyszczący efekt. Długość za kolano. Odkryte ramiona. Odcinana w talii, z wpuszczoną gumką zapewnia dokładne dopasowanie. . Czarny:Wstawka koronkowa na ramionach, karku i dekolcie. Z wciąganą gumką. Z koronką. Długość do kostek. Zapinana z tyłu na jeden guzik. Wycięcie w kształcie łezki z tyłu. . Nadruk na całej powierzchni/różany:Sukienka off shoulder w piękny kwiatowy wzór. Delikatne kolory. Z ozdobnymi falbanami. Długość do kostek. Zapinana z tyłu na zamek błyskawiczny. .

Promocja Lidl obowiązuje od środy 28.07.2021

Promocje Lidl od środy 28.07.2021

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 28.07.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.