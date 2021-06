Promocje Lidl od wtorku 1 czerwca, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 01.06.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

249,00 zł (60% taniej) Opis produktu Pojemna torba podróżna na krótkie wycieczki. Zaprojektowana specjalnie z myślą o krótkich wyjazdach wakacyjnych i weekendowych. Kompaktowa, jednocześnie mieści sporo przedmiotów. Poręczna, można ją nosić w ręce lub na ramieniu. Miękka, dzięki czemu dopasowuje się do rozmiarów bagażu. Solidna, wykonana z wytrzymałych materiałów: skóry lub płótna (w zależności od modelu), chroniącymi umieszczone w niej rzeczy. Miękka podszewka z materiału tekstylnego z przegródkami na telefon, portfel i inne drobiazgi. Kieszonka na zamek błyskawiczny, pozwalająca na natychmiastowe wydobycie znajdujących się w niej przedmiotów. 2 rączki i odczepiany, regulowany pasek na ramię z ruchomym, wygodnym naramiennikiem ze skóry. Elegancki wygląd i neutralne kolory, pasujące do większości stylizacji. Tylko oliwkowy: dodatkowe wzmocnienia skórzane dla zapewnienia większej wytrzymałości. Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 01.06.2021

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 60%. Ta promocja Lidla zaczęła się we wtorek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

249,00 zł (80% taniej) Crivit PRO – dla ambitnych sportowców. Wyposażona w system lokalizacji RECCO®. Oddychająca, wiatro- i wodoszczelna z klejonymi szwami: powierzchnia wytrzymuje do 10 000 mm słupa wody . Nieprzepuszczająca wody dzięki przyjaznemu dla środowiska wykończeniu BeSoDRY - bez fluoropochodnych węglowodorów i formaldehydów. Wysokiej jakości wypełnienie THERMOLITE® i ocieplająca podszewka polarowa. Wentylacja przedramienia z zamkiem błyskawicznym i wstawkami z siateczki. Odpinany, podszyty kaptur ze sznurkiem. Kieszonka na karnet narciarski z zamkiem błyskawicznym na ramieniu. Kieszenie boczne na zamek błyskawiczny z ciepłą podszewką. Regulowana szerokość mankietów. Regulowana szerokość na dole. Regulowana osłona przeciwśnieżna z taśmą antypoślizgową. Kieszonka wewnętrzna ze szmatką do gogli narciarskich. Praktyczna kieszonka wewnętrzna na telefon. Czarny: kieszonka wewnętrzna z zamkiem błyskawicznym. Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 01.06.2021

39,99 zł (80% taniej) Obowiązkowy element wakacyjnej garderoby. Przewiewna, lekko przezroczysta. Luźny krój. Czarny: O modnym zawijanym wyglądzie z falbanką w kontrastującym kolorze. Wpuszczany sznurek w talii. . Paski: Ze stylowymi bocznymi pomponami. Wciągana gumka w pasie. Tasiemka do wiązania z tyłu na szyi. . Nadruk na całej powierzchni: Boczne marszczenia z tasiemkami do wiązania. . Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 01.06.2021

15,00 zł

41,99 zł (64% taniej)

Ciepła biel. Wariant 1: możliwość przyciemniania. Wariant 2: 3-stopniowe przyciemnianie za pomocą przełącznika ściennego (15% / 40% / 100%). 2 szt..

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 27.05.2021

9,99 zł

19,99 zł (50% taniej)

Skomponuj swój komplet na lato. Łatwe w pielęgnacji i szybkoschnące. Czarne, z nadrukiem: wiązane na bokach.

Promocja Lidl obowiązuje od czwartku 27.05.2021

23,99 zł