Promocje Lidl od wtorku 18 stycznia, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Promocje Lidl od wtorku 18.01.2022

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 52%. Ta promocja Lidla zaczęła się we wtorek.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

16,79 zł

34,99 zł (52% taniej)

Skóra z garbarni z certyfikatem LWG. Skóra z przyjaznej dla środowiska produkcji. Przejrzystość w łańcuchu logistycznym. Czarny, srebrny, cielisty, pleciony: z klasyczną klamrą. Czarny: z rockowymi nitami. Srebrny: o metalicznym wyglądzie. Pleciony: w klasycznym, plecionym stylu. Tasiemka: do wiązania z ozdobnymi frędzlami.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 18.01.2022

Promocje Lidl od wtorku 18.01.2022

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 18.01.2022. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.