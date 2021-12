Promocje Lidl od wtorku 21 grudnia, towary przecenione o ponad 50%. Polujesz na zniżki i okazje Lidla?

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 21.12.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

79,90 zł

179,00 zł (55% taniej)

Opis produktu Elegancka torba na laptopa lub listonoszka wykonana ze skóry. Z przegrodą na laptopa z wypełnieniem. Z regulowanym pasem na ramię. Torba na laptopa: Przestronne przegródki wewnętrzne na karty, przybory do pisania i smartfona. Wewnętrzna kieszeń na zamek błyskawiczny. . Listonoszka: wewnętrzna przegroda na smartfona i uchwyty na przybory do pisania. Materiał wykonania Materiał wierzchni: 100% skóra bydlęca. Podszewka: 100% poliester. Pasek na ramię: 90% poliester, 10% bawełna. Rozmiary Torba na laptopa: ok. 24 x 37 cm. Listonoszka: ok. 25 x 31 cm.

Promocja Lidl obowiązuje od wtorku 21.12.2021

39,99 zł