Promocje Lidl - ponad 50% od 10 lutego. Sprawdź najciekawsze zniżki i promocje w Lidlu

24,99 zł (50% taniej) Opis produktu Zabawki aktywizujące dla kota pozwalą Twojemu pupilowi rozwinąć umiejętności łowieckie. Dzięki nim zwierzę nie będzie się nudzić, a zabawa zapewni mu mnóstwo radości. Catch the Balls: Z pluszową myszką na sprężynie i piłką do zabawy. . Gra strategiczna: Plansza do gry z 7 kulkami. Z przeciwślizgową gumową obręczą. . Crazy Circle: Wieża 4-piętrowa. Wraz z 3 piłeczkami, które kręcą się, gdy zwierzę je dotknie. . Promocja Lidl obowiązuje od czwartek 10.02.2022

