Promocje Lidl - ponad 50% od 25 września. Sprawdź najciekawsze zniżki i promocje w Lidlu

To nie koniec promocji w Lidlu. Znaleźliśmy też inne towary, które są w znakomitych cenach. Zobacz, co jeszcze Lidl oferuje taniej w swoim internetowym sklepie od 25.09.2021. Produkty w promocyjnych cenach dostępne są w internetowym sklepie Lidla.

Oto najnowsza promocja w Lidlu. Dostępny towar jest tańszy aż o 50%. Ta promocja Lidla zaczęła się w sobotę.Może zainteresuje cię ta promocja w internetowym sklepie Lidla. Pamiętaj, że oferta obowiązuje do zakończenia akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

22,49 zł

44,99 zł (50% taniej)

Opis produktu Optymalnie dopasowujący się do ciała dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA®. Czarny:Barwiony technologią Dope Dyed

. Z kobiecą falbanką przy dekolcie. Modne, skrzyżowane na plecach ramiączka. Zintegrowane miseczki i elastyczna taśma pod biustem zapewniają optymalne podtrzymanie. . We wzory/biały/czarny:Z wiązaniem na karku. Wyjmowane miseczki. Z podszewką. .

Proces barwienia Dope Dyed odbywa się na etapie przędzenia włókien. Zwiększa trwałość kolorów i chroni je przed zbyt szybkim spieraniem się. Ponadto, w porównaniu do klasycznego procesu barwienia, Dope Dyed pozwala oszczędzać ważne zasoby naturalne. Oznacza to mniejsze zużycie wody, niższą emisję dwutlenku węgla i mniejsze zużycie energii.

Promocja Lidl obowiązuje od soboty 25.09.2021

17,99 zł