Promocje na zegarki męskie z okazji Black Friday 2021. Zobacz, które modele można zgarnąć w niższej cenie

Zegarek jako stylowy dodatek w męskiej garderobie

Zegarek jest urządzeniem, które mierzy czas oraz może pokazywać aktualną datę. Jest to z pewnością wynalazek przełomowy, z którego korzysta zdecydowana większość ludzi na świecie. Pierwsze czasomierze to zegarki kieszonkowe, które cieszyły się popularnością do pierwszej wojny światowej. Zastąpiły je zegarki na rękę, które najpierw były zarezerwowane jedynie dla kobiet i wyśmiewane przez mężczyzn. Jednak wybuch pierwszej wojny światowej pokazał, że zegarki naręczne są bardziej praktyczne dla żołnierzy. Następnie powstały zegarki kwarcowe, zegarki elektroniczne, a współcześnie smartwatche, czyli nowoczesne zegarki, które łączą się ze smartfonem za pomocą funkcji bluetooth.

Zegarki męskie najczęściej noszone są w celach praktycznych. Jednak nie zapominajmy, że jest to także stylowy dodatek do wielu stylizacji. Modny czasomierz sprawdzi się zarówno podczas spotkania biznesowego, codziennej pracy czy wykonywania aktywności fizycznej. Może posiadać jeden z podanych mechanizmów: