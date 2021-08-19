Promocje w elektromarketach na czwartek, 19.08.2021. Zobacz, jaki sprzęt możesz kupić dziś taniej!

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Co można kupić taniej?
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Elektromarkety czasami naprawdę mocno obniżają ceny niektórych towarów, sprawiając, że robią się naprawdę bardzo atrakcyjne. Obecnie możesz przykładowo kupić smartfon DOOGEE X90L 3/32GB 6.1" Czarny 20% taniej. Zobacz pozostałe okazje, które zauważyliśmy. Może akurat szukasz któregoś z tych produktów?

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Promocje w elektromarketach

Oto najnowsze promocje w Elektromarketach. Planujesz zakupy sprzętu RTV lub AGD? Koniecznie sprawdź, czy możesz zaoszczędzić.

TELEWIZORY

Telewizor PANASONIC TX-50HX830E. Klasa energetyczna A+

PANASONIC TX-65HX830E Telewizor PANASONIC

telewizor led 4k hx830 wyposażono w technologię hdr bright panel plus pozwalającą wyświetlać pełne barw obrazy hdr w rozdzielczości 4k. ...

2 999,00 zł4 270,00 zł-30%
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Telewizor PANASONIC OLED TX-65HZ980E

PANASONIC Telewizor PANASONIC TX65HZ980E 65" OLED 4K 100Hz HDMI 2.1

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć wydajny mikroukład zapewniający wyjątkową jakość obrazu. W telewizorach OLED ...

6 499,00 zł8 210,00 zł-21%
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Telewizor PANASONIC LED TX-65HX810E

PANASONIC Telewizor PANASONIC TX65HX810E 65" LED 4K HDMI 2.1

Telewizor 4K Ultra HD z ekranem o przekątnej 65 cali i rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Posiada technologię Smart, która łączy ...

2 999,00 zł3 931,00 zł-24%
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Telewizor LG OLED77GX3LA. Klasa energetyczna A+

LG OLED65GX3LA Telewizor LG

telewizor lg 65” oled 4k cinema hdr ai tv ze sztuczną inteligencją oled65gx. telewizor nie posiada stopki, w zestawie znajduje się ...

7 997,00 zł9 728,00 zł-18%
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Telewizor PANASONIC TX-65HZ1000E. Klasa energetyczna A

PANASONIC TX-65HZ1000E Telewizor PANASONIC

telewizor oled hz1000 4k zapewnia wierne odzworowanie barw, głęboką czerń i precyzyjne detale dzięki panelowi master oled i dużej ...

7 799,00 zł9 264,00 zł-16%
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Telewizor LG 77GX3LA 77" OLED 4K 120Hz WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1

LG Telewizor LG 77GX3LA 77" OLED 4K 120Hz WebOS Dolby Atmos Dolby ...

Telewizor LG OLED jest wyjątkowy dzięki technologii samozaświecających się pikseli. Nową jakość obrazu telewizyjnego zapewnia ponad 100 ...

18 999,00 zł22 430,00 zł-15%
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LAPTOPY

Laptop ACER Nitro 5 AN517-51 17" IPS i5-9300H 8GB SSD 512GB GeForce 1650 Windows 10 Home

ACER Laptop ACER Nitro 5 AN517-51 17" IPS i5-9300H 8GB SSD 512GB ...

Laptop z ekranem o przekątnej 15.6 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, wyposażony w procesor Intel Core i5-9300H o ...

2 999,00 zł3 782,00 zł-21%
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Laptop/Tablet 2w1 MICROSOFT Surface Pro 7 i5-1035G4/8GB/128GB SSD/INT/Win10H Platynowy

MICROSOFT Surface Pro 7 VDV-00003 Laptop/Tablet 2w1 MICROSOFT

w domu lub w drodze - nowe urządzenie surface pro 7 dostosowuje się do twojego sposobu pracy i zapewnia większą moc niż kiedykolwiek ...

4 259,00 zł5 041,00 zł-16%
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Laptop DREAMMACHINES RG3060-15PL25 15.6" 240Hz i7-10750H 16GB SSD 1TB GeForce 3060

DREAMMACHINES Laptop DREAMMACHINES RG3060-15PL25 15.6" 240Hz i7-10750H 16GB SSD ...

Laptop dla graczy marki Dream Machines z ekranem o przekątnej 15.6 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Wyposażony w procesor ...

5 949,00 zł6 712,00 zł-11%
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PLAYSTATION

NBA 2K21 Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA NBA 2K21 Gra playstation 4 CENEGA

nba 2k21 to najnowsza odsłona serii nba 2k – najpopularniejszego cyklu gier sportowych, traktujących o koszykówce.

59,90 zł140,00 zł-57%
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Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Gra playstation 4 CENEGA

zostań profesjonalnym pogromcą potworów i wyrusz w epicką wyprawę o niespotykanym rozmachu śladem dziewczyny z przepowiedni, której ...

79,90 zł131,00 zł-39%
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Grand Theft Auto V Premium Edition Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA Grand Theft Auto V Premium Edition Gra playstation 4 CENEGA

edycja premium grand theft auto v zawiera wszystkie elementy fabularne grand theft auto v, bezpłatny dostęp do stale ewoluującego świata ...

89,90 zł141,00 zł-36%
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Little Nightmares II Edycja Premierowa Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA Little Nightmares II Edycja Premierowa Gra playstation 4 CENEGA

little nightmares ii to trzymająca w napięciu gra przygodowa, w której wcielasz się w mono – młodego chłopca uwięzionego w świecie, ...

99,90 zł149,00 zł-33%
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Gra PS4 Cyberpunk 2077

CENEGA Cyberpunk 2077 Gra playstation 4 CENEGA

cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której akcja toczy się w night city, megalopolis rządzonym przez ...

129,00 zł153,00 zł-16%
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Crash Team Racing Nitro-Fueled Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA Crash Team Racing Nitro-Fueled Gra playstation 4 CENEGA

crash™ wraca za kółko! szykuj się, by wcisnąć gaz do dechy w grze crash™ team racing nitro-fueled. to autentyczna frajda z gry w ctr i ...

139,00 zł161,00 zł-14%
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XBOX

NBA 2K21 Gra xbox one CENEGA

CENEGA NBA 2K21 Gra xbox one CENEGA

nba 2k21 to najnowsza odsłona serii nba 2k – najpopularniejszego cyklu gier sportowych, traktujących o koszykówce.

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WWE Battlegrounds Gra xbox one CENEGA

CENEGA WWE Battlegrounds Gra xbox one CENEGA

wwe battlegrounds zaprasza cię na nowe pole walki – pełne nowej, zręcznościowej i wybuchowej akcji – gdzie twoje ulubione gwiazdy i ...

59,90 zł100,00 zł-40%
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Gra Xbox One Grand Theft Auto V Premium Edition

CENEGA Grand Theft Auto V Premium Edition Gra xbox one CENEGA

edycja premium grand theft auto v zawiera wszystkie elementy fabularne grand theft auto v, bezpłatny dostęp do stale ewoluującego świata ...

89,90 zł143,00 zł-37%
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Outriders Day One Edition Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

CENEGA Outriders Day One Edition Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

outriders to kooperacyjna strzelanina rpg dla 1–3 graczy, autorstwa polskiego, doświadczonego w grach akcji studia people can fly, ...

189,00 zł288,00 zł-34%
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Little Nightmares II Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

CENEGA Little Nightmares II Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

little nightmares ii to trzymająca w napięciu gra przygodowa, w której wcielasz się w mono – młodego chłopca uwięzionego w świecie, ...

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Red Dead Redemption 2 Gra xbox one CENEGA

CENEGA Red Dead Redemption 2 Gra xbox one CENEGA

red dead redemption 2 twórców grand theft auto v i red dead redemption to nadzwyczajna opowieść o życiu w bezlitosnym sercu ameryki. ...

129,00 zł174,00 zł-26%
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ŻELAZKA

PRALKI

Suszarka MIELE TWD440 WP. Klasa energetyczna A+++

MIELE TWD440 WP Suszarka MIELE

suszarka kondensacyjna z pompą ciepła o załadunku 8 kg, bezobsługowy wymiennik ciepła, inteligentna zmiana kierunków obrotów ...

3 649,00 zł4 232,00 zł-14%
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WD8NK52E0ZX/EO Slim Pralko-suszarka SAMSUNG

SAMSUNG WD8NK52E0ZX/EO Slim Pralko-suszarka SAMSUNG

2w1 pralko-suszarka - oszczędność miejsca i wygoda użytkowaniatechnologia ecobubble™silnik digital inverterłatwe dodawanie ubrań w ...

2 439,00 zł2 768,00 zł-12%
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WM6HVL90PL Pralka SIEMENS

SIEMENS WM6HVL90PL Pralka SIEMENS

pralka ładowana od frontu wm6hvl90pl o szerokości 59.8 cm, głębokości 59 cm, pojemności 9 kg, z systemem sensorfresh, steinremoval, home ...

3 499,00 zł3 931,00 zł-11%
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MONITORY

Monitor ACER CB272bmiprx 27" 1920x1080px IPS 1 ms

ACER Monitor ACER CB272bmiprx 27" 1920x1080px IPS 1 ms

Monitor ACER CB272 o przekątnej ekranu 27 cali z podświetleniem LED. Rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji ...

689,00 zł866,00 zł-20%
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Monitor GIGABYTE G32QC A 32" 2560x1440px 165 Hz 1 ms Curved

GIGABYTE Monitor GIGABYTE G32QC A 32" 2560x1440px 165 Hz 1 ms Curved

Poznaj wyjątkowe funkcje monitora Gigabyte G32QC A Curved i dołącz do rozgrywki. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach, ...

1 549,00 zł1 928,00 zł-20%
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Monitor AOC C27G1 27" 1920x1080px 144Hz 1 ms Curved

AOC Monitor AOC C27G1 27" 1920x1080px 144Hz 1 ms Curved

Monitor gamingowy o przekątnej 27 cali, wyposażony jest w zakrzywioną i bezbramkową matrycę typu VA oraz podświetlenie W-LED. ...

919,00 zł1 125,00 zł-18%
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Monitor LG 29WL500 29" 2560x1080px IPS

LG Monitor LG 29WL500 29" 2560x1080px IPS

Monitor 21:9 UltraWide Full HD (2560 x 1080) zapewnia o 33% więcej przestrzeni roboczej w porównaniu z monitorami Full HD 16:9. Dzięki ...

699,00 zł845,00 zł-17%
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Monitor LG UltraFine 27UN880-B 27" 3840x2160px IPS

LG Monitor LG UltraFine 27UN880-B 27" 3840x2160px IPS

Monitor LG UltraFine Ergo, z 99% pokrycia gamy sRGB (typ.) i technologią VESA DisplayHDR400, zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Ekran IPS ...

2 149,00 zł2 524,00 zł-15%
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SŁUCHAWKI

Razer Hammerhead True Wireless (czarny)

Razer Razer Hammerhead True Wireless (czarny)

Aktywne redukowanie szumów:tak;Asystent głosowy:nie;Wodooporność:certyfikat IPX4 (szczegóły w warunkach gwarancji);Przeznaczone ...

199,99 zł418,00 zł-52%
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Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC RZ-S500WE-K Czarny

PANASONIC RZ-S500WE-K Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC

ultra-kompaktowe bezprzewodowe słuchawki bluetooth panasonic rz-s500w true łączą styl, stabilną łączność, wygodę, dopasowanie i wyraźny, ...

249,00 zł410,00 zł-39%
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SMARTFONY

Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Czarny

DOOGEE Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Czarny

Czysty, ascetyczny, prawie bezramkowy. Dzięki współczynnikowi pokrycia powierzchni urządzenia przez ekran powyżej 90% oraz wkomponowaniu ...

299,99 zł396,00 zł-24%
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Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Zielony

DOOGEE Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Zielony

Czysty, ascetyczny, prawie bezramkowy. Dzięki współczynnikowi pokrycia powierzchni urządzenia przez ekran powyżej 90% oraz wkomponowaniu ...

299,99 zł395,00 zł-24%
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Smartfon DOOGEE X90L 3/32GB Czarny

DOOGEE Smartfon DOOGEE X90L 3/32GB 6.1" Czarny

Smartfon X90L napędzany jest czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6739 o częstotliwości 1.5 GHz. Wyposażony w pamięć RAM 3 GB, ...

349,99 zł437,00 zł-20%
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Smartfon DOOGEE X90L 3/16GB 6.1" Zielony

DOOGEE Smartfon DOOGEE X90L 3/16GB 6.1" Zielony

Smartfon X90L napędzany jest czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6739 o częstotliwości 1.5 GHz. Wyposażony w pamięć RAM 3 GB, ...

349,99 zł430,00 zł-19%
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SMARTWATCHE

SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 45 mm Srebrny SM-R840NZSAEUE

SAMSUNG Galaxy Watch3 45 mm SmartWatch SAMSUNG

poznaj nowy smartwatch samsung galaxy watch3, wyposażony w ekran 1.4&quot; i skórzany pasek.korzyści: design klasycznego zegarka ...

1 299,00 zł1 630,00 zł-20%
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Mi Watch Lite SmartWatch XIAOMI

XIAOMI Mi Watch Lite SmartWatch XIAOMI

mi watch lite to nie tylko inteligentny zegarek, ma też swoją własną, niepowtarzalną osobowość. dostępny jest w trzech opcjach ...

209,00 zł261,00 zł-20%
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Forerunner 45 010-02156-16 SmartWatch GARMIN

GARMIN Forerunner 45 010-02156-16 SmartWatch GARMIN

smartwatch z obsługą planów treningowych garmin coach. monitoruje tętno na nadgarstku i jest wyposażony w moduł gps umożliwiający ...

579,00 zł709,00 zł-18%
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Galaxy Watch3 LTE 41 mm SmartWatch SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy Watch3 LTE 41 mm SmartWatch SAMSUNG

poznaj nowy smartwatch samsung galaxy watch3, wyposażony w ekran 1.2&quot; i skórzany pasek.korzyści: design klasycznego zegarka ...

1 399,00 zł1 688,00 zł-17%
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Produkt z outletu: SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 41 mm Srebrny SM-R850NZSAEUE

SAMSUNG Galaxy Watch3 41 mm SmartWatch SAMSUNG

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ODKURZACZE

Odkurzacz SHARK HZ500EUT

SHARK Odkurzacz SHARK HZ500EUT

Odkurzacz przewodowy marki SHARK z technologią Anti Hair Wrap i Flexology. Przedstawiamy przyszłość czyszczenia przewodowego, ...

999,00 zł1 329,00 zł-25%
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Mi Vacuum Cleaner mini Odkurzacz ręczny XIAOMI

XIAOMI Mi Vacuum Cleaner mini Odkurzacz ręczny XIAOMI

odkurzacz ręczny bezprzewodowy z akumulatorem litowo-jonowym o napięciu 10.8 v, czas pracy do 30 minut, szybki start i wyłączanie, ...

129,00 zł164,00 zł-21%
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Odkurzacz ELECTROLUX EasyGo EEG41IW

ELECTROLUX Odkurzacz ELECTROLUX EasyGo EEG41IW

Odkurzacz Electrolux EEG41IW może pochwalić się mocą 650W i promieniem roboczym wynoszącym 7,5 m . Posiada ręczną regulacją mocy, która ...

289,00 zł341,00 zł-15%
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VCC34803AD Odkurzacz workowy BEKO

Media Markt VCC34803AD Odkurzacz workowy BEKO

odkurzacz o mocy silnika 800 w, regulacja siły ssania, metalowa rura teleskopowa, filtr antyalergiczny hepa h 12, miekkie gumowe kółka, ...

219,00 zł269,00 zł-19%
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IPHONE

Black Rock Robust Real Carbon do Apple iPhone XR Etui na smartfon HAMA

HAMA Black Rock Robust Real Carbon do Apple iPhone XR Etui na smartfon HAMA

etui black rock robust real carbon chroniące tył i boki smartfona apple iphone xr. w konstrukcja etui wykorzystano technologie ...

84,00 zł139,00 zł-40%
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Booklet Slim Pro do Apple iPhone XR Czarny Etui HAMA

HAMA Booklet Slim Pro do Apple iPhone XR Czarny Etui HAMA

wysokiej jakości etui z klapką dedykowane do smartfona apple iphone xr. posiada kieszonki na wizytówki, stojak do oglądania filmów, ...

39,90 zł66,00 zł-40%
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Crystal Clear do Apple iPhone Xs Max Przezroczysty Etui HAMA

HAMA Crystal Clear do Apple iPhone Xs Max Przezroczysty Etui HAMA

etui typu plecki wykonane z termoplastycznego poliuretanu. chroni tył i boki smartfona przed uszkodzeniami i zabrudzeniami zapewniając ...

24,99 zł41,00 zł-39%
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Ultra Thin do iPhone XS/X Etui HAMA

HAMA Ultra Thin do iPhone XS/X Etui HAMA

etui typu plecki dedukowane do smartfona apple iphone xs i iphone x. praktycznie zabezpiecza przez zabrudzeniem, zadrapaniem i kurzem. ...

34,85 zł54,00 zł-35%
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Ultra Thin Iced do Apple iPhone Xs Max Etui na smartfon WHITE DIAMONDS

WHITE DIAMONDS Ultra Thin Iced do Apple iPhone Xs Max Etui na smartfon WHITE DIAMONDS

ultracienkie (0,3 mm) etui typu nakładka dedykowane do smartfona apple iphone xs max. elastyczne i przezroczyste wykonane z ...

34,85 zł52,00 zł-33%
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The Statement do Apple iPhone XR Etui na smartfon BLACK ROCK

BLACK ROCK The Statement do Apple iPhone XR Etui na smartfon BLACK ROCK

etui typu plecki do smartfona apple iphone xr wykonany z wodoodpornego tworzywa sztucznego. chroni boki i tył urządzenia przed ...

79,00 zł114,00 zł-31%
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MACBOOK

Leather Sleeve do Apple MacBook 12 cali Czarny MTEG2ZM/A Etui APPLE

APPLE Leather Sleeve do Apple MacBook 12 cali Czarny MTEG2ZM/A Etui APPLE

stworzony przez apple i wykonany z wysokiej jakości europejskiej skóry futerał z wyściółką z mikrofibry. unikalna konstrukcja tego ...

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Etui APPLE Leather Sleeve do Apple MacBook Pro 13 cali Czarny MTEH2ZM/A

APPLE Leather Sleeve do Apple MacBook Pro 15 cali Czarny MTEJ2ZM/A ...

stworzony przez apple i wykonany z wysokiej jakości europejskiej skóry futerał z wyściółką z mikrofibry. unikalna konstrukcja tego ...

699,00 zł866,00 zł-19%
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Reflect Sleeve 13 cali REFMB-113 do MacBook Pro Etui CASE LOGIC

CASE LOGIC Reflect Sleeve 13 cali REFMB-113 do MacBook Pro Etui CASE LOGIC

etui do macbook pro o wielkości do 13 cali. wykonane z pianki eva chroni urządzenie przed uszkodzeniami z zabrudzeniami. etui jest ...

66,90 zł95,00 zł-30%
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Etui na laptopa APPLE MacBook Pro 16 cali Brązowy

APPLE Etui na laptopa APPLE MacBook Pro 16 cali Brązowy

Ten markowy futerał Apple wykonany jest z wysokogatunkowej europejskiej skóry. Miękka wyściółka z mikrofibry będzie chronić Twojego ...

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GAMING

FIFA 20 Ultimate Team Steelbook ELECTRONIC ARTS

ELECTRONIC ARTS FIFA 20 Ultimate Team Steelbook ELECTRONIC ARTS

Uniwersalne pudełko do gry (Fut Ultimate Team). Chroni przed zarysowaniami oraz kurzem....

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Outriders Day One Edition Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

CENEGA Outriders Day One Edition Edycja Premierowa Gra xbox one CENEGA

outriders to kooperacyjna strzelanina rpg dla 1–3 graczy, autorstwa polskiego, doświadczonego w grach akcji studia people can fly, ...

189,00 zł288,00 zł-34%
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Outriders Day One Edition - Edycja Premierowa Gra PS5

CENEGA Outriders Day One Edition - Edycja Premierowa Gra PS5

Outriders to kooperacyjna strzelanina RPG dla 1 - 3 graczy, autorstwa polskiego, doświadczonego w grach akcji studia People Can Fly, ...

169,00 zł254,00 zł-33%
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GŁOŚNIKI

Głośniki LOGITECH Z533 Czarny

Media Markt Z533 Czarny Głośniki LOGITECH

zestaw 2 głośników satelitarnych o mocy rms 2 x 15 w i subwoofera o mocy 30 w, pracujących w zakresie częstotliwości 55 hz - 20 khz. ...

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Helium 600 Głośniki komputerowe GENESIS

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nagłośnienie dla graczadobre nagłośnienie jest w stanie znacznie uatrakcyjnić emocjonującą rozgrywkę. dlatego warto wybrać takie ...

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ZEGARKI

SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 45 mm Srebrny SM-R840NZSAEUE

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Mi Watch Lite SmartWatch XIAOMI

XIAOMI Mi Watch Lite SmartWatch XIAOMI

mi watch lite to nie tylko inteligentny zegarek, ma też swoją własną, niepowtarzalną osobowość. dostępny jest w trzech opcjach ...

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Forerunner 45 010-02156-16 SmartWatch GARMIN

GARMIN Forerunner 45 010-02156-16 SmartWatch GARMIN

smartwatch z obsługą planów treningowych garmin coach. monitoruje tętno na nadgarstku i jest wyposażony w moduł gps umożliwiający ...

579,00 zł709,00 zł-18%
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Galaxy Watch3 LTE 41 mm SmartWatch SAMSUNG

SAMSUNG Galaxy Watch3 LTE 41 mm SmartWatch SAMSUNG

poznaj nowy smartwatch samsung galaxy watch3, wyposażony w ekran 1.2&quot; i skórzany pasek.korzyści: design klasycznego zegarka ...

1 399,00 zł1 688,00 zł-17%
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Produkt z outletu: SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 41 mm Srebrny SM-R850NZSAEUE

SAMSUNG Galaxy Watch3 41 mm SmartWatch SAMSUNG

poznaj nowy smartwatch samsung galaxy watch3, wyposażony w ekran 1.2&quot; i skórzany pasek.korzyści: design klasycznego zegarka ...

1 199,00 zł1 442,00 zł-17%
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SmartWatch SAMSUNG Galaxy Watch3 LTE 45 mm Srebrny SM-R845FZSAEUE

SAMSUNG Galaxy Watch3 LTE 45 mm SmartWatch SAMSUNG

poznaj nowy smartwatch samsung galaxy watch3, wyposażony w ekran 1.4&quot; i skórzany pasek.korzyści:design klasycznego zegarkawymienne ...

1 499,00 zł1 777,00 zł-16%
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AIRPODS

Silicone Case for AirPods Pro 38511 Etui na słuchawki XQISIT

XQISIT Silicone Case for AirPods Pro 38511 Etui na słuchawki XQISIT

silikonowe etui na słuchawki apple ipods pro.

29,98 zł36,00 zł-17%
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Silicone Case for AirPods 38500 Etui na słuchawki XQISIT

XQISIT Silicone Case for AirPods 38500 Etui na słuchawki XQISIT

silikonowe etui na słuchawki apple ipods.

29,98 zł36,00 zł-17%
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Silicone Case for AirPods 38498 Etui na słuchawki XQISIT

XQISIT Silicone Case for AirPods 38498 Etui na słuchawki XQISIT

silikonowe etui na słuchawki apple ipods.

29,98 zł36,00 zł-17%
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Silicone Case for AirPods Pro 38512 Etui na słuchawki XQISIT

XQISIT Silicone Case for AirPods Pro 38512 Etui na słuchawki XQISIT

silikonowe etui na słuchawki apple ipods pro.

29,98 zł36,00 zł-17%
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Silicone Case for AirPods 38497 Etui na słuchawki XQISIT

XQISIT Silicone Case for AirPods 38497 Etui na słuchawki XQISIT

silikonowe etui na słuchawki apple ipods.

29,98 zł36,00 zł-17%
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Etui BASEUS do Apple AirPods Czarny + Opaska

BASEUS Etui BASEUS do Apple AirPods Czarny + Opaska

Lekkie, podręczne oraz funkcjonalne etui ochronne do słuchawek Apple Airpods. Wykonane z wysokiej jakości elastycznego i przyjemnego w ...

14,99 zł25,00 zł-40%
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WIDEOREJESTRATORY

Wideorejestrator BLAUPUNKT BP 3.0

BLAUPUNKT Wideorejestrator BLAUPUNKT BP 3.0

Urządzenie posiada wbudowany moduł GPS, dzięki któremu możliwa jest rejestracja przebiegu trasy, czas w jakim dany odcinek został ...

234,06 zł283,00 zł-17%
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Wideorejestrator XBLITZ Black Bird 2.0

XBLITZ Wideorejestrator XBLITZ Black Bird 2.0

Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Black Bird 2.0 firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. ...

219,99 zł251,00 zł-12%
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DYSKI ZEWNĘTRZNE

Western Digital HDD Portable 1TB Elements 2,5" USB3.0

Western Digital Western Digital HDD Portable 1TB Elements 2,5" USB3.0

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220,37 zł273,00 zł-19%
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Western Digital HDD Portable 4TB Elements 2,5" USB3.0

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450,76 zł625,00 zł-28%
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KINDLE

Czytnik e-booków KINDLE 10 (2019) 8GB z reklamami Biały

KINDLE Kindle 10 (2019) Czytnik e-Booków KINDLE

czytnik e-booków kindle 10 (2019) wyposażony w dotykowy ekran 6&quot; o rozdzielczości 800 x 600, łączność wi-fi i bluetooth oraz 8 gb ...

407,00 zł468,00 zł-13%
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Czytnik E-booków KINDLE Paperwhite 4 32GB z reklamami Zielony

KINDLE Paperwhite 4 Czytnik E-book&#039;ów KINDLE

czytnik e-book&#039;ów kindle paperwhite 4 wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6&quot; jest lżejszy, cieńszy a do tego wreszcie ...

697,00 zł826,00 zł-16%
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Paperwhite 4 Czytnik E-book&#039;ów KINDLE

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Etui na Kindle Paperwhite 4 TECH-PROTECT SmartCase Pro Czarny

TECH-PROTECT Etui na Kindle Paperwhite 4 TECH-PROTECT SmartCase Pro Czarny

Etui SmartCase Pro od firmy Tech-Protect jest obudową idealnie dopasowaną do modelu Amazon Kindle PaperWhite 4 2018 i 2019, która ...

29,99 zł35,00 zł-14%
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KOMPUTERY

ZOTAC Mini PC ZBOX ECM53060C MAGNUS ONE i5-10400 RTX3060 2DDR

ZOTAC ZOTAC Mini PC ZBOX ECM53060C MAGNUS ONE i5-10400 RTX3060 2DDR

Magnus One ECM53060C (Barebone)Wykorzystaj wszystko w jednym niezwykle wydajnym, wszechstronnym minikomputerze. MAGNUS ONE oferuje ...

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Komputer ACER ConceptD 500 i9-9900K 64GB SSD 512GB HDD 4TB Quadro P2200 Windows 10 Professional

ACER Komputer ACER ConceptD 500 i9-9900K 64GB SSD 512GB HDD 4TB Quadro ...

Komputer wyposażony w procesor Intel Core i9-9900K o częstotliwości 3.6 - 5.0 GHz, pamięć RAM DDR4 o wielkości 64 GB. Dysk SSD o ...

10 499,00 zł11 979,00 zł-12%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-WA048D 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-WA048D 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer typu All-in-One firmy ASUS z 21.5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080. Wyposażony w procesor Intel Pentium Silver ...

1 599,99 zł1 833,00 zł-13%
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Komputer ACTINA iCUE R7-5800X 32GB SSD 1TB GeForce RTX3070

ACTINA Komputer ACTINA iCUE R7-5800X 32GB SSD 1TB GeForce RTX3070

Komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 5800X o częstotliwości 3.8 - 4.7 GHz, pamięć RAM DDR4 o wielkości 32 GB. Dysk SSD o ...

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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA292T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB Windows 10 Home

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA292T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer typu All-in-One firmy ASUS z 21.5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080. Wyposażony w procesor Intel Pentium Silver ...

1 899,99 zł2 210,00 zł-14%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA033R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB Windows 10 Professional

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA033R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Zdumiewająco piękny komputer All-in-one Vivo AiO V222 posiada praktycznie niewidoczną ramkę wyświetlacza o grubości 2 mm, która zapewnia ...

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OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Oczyszczacz powietrza KALORIK AP2000

KALORIK Oczyszczacz powietrza KALORIK AP2000

Wysokowydajny oczyszczacz powietrza jest prostym, ale stylowym produktem o usprawnionej konstrukcji obudowy w kolorze białym, jest ...

899,00 zł1 068,00 zł-16%
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ROBOTY KUCHENNE

TERMOMETRY

TH-130 Czarny Stacja pogody HAMA

HAMA TH-130 Czarny Stacja pogody HAMA

stacja pogody zaprojektowana do cyfrowego wskazania temperatury i wilgotności powietrza. korzyści: płaska, nowoczesna obudowa na wysoki ...

29,00 zł40,00 zł-28%
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ODKURZACZE AUTOMATYCZNE

Roomba i3+ (i355840) Robot odkurzający iROBOT

Media Markt Roomba i3+ (i355840) Robot odkurzający iROBOT

stacja clean base z funkcją automatycznego usuwania brudurobot roomba i3+ ze stacją clean base™ automatycznie usuwa brud przenosząc ...

2 299,00 zł2 575,00 zł-11%
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Roomba i3 (i315840) Robot odkurzający iROBOT

Media Markt Roomba i3 (i315840) Robot odkurzający iROBOT

brud i kurz nie mają jak się schować przed 3-stopniowym systemem sprzątania. specjalnie zaprojektowana szczotka do sprzątania przy ...

1 499,00 zł1 753,00 zł-14%
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MBOT 900 Robot odkurzający MONEUAL

MONEUAL MBOT 900 Robot odkurzający MONEUAL

technologia lidar - najlepszy system nawigacji lds lidar (laser) + algorytm slam v3. + mapa o wysokiej precyzji odwzorowania.robot ...

1 599,00 zł1 949,00 zł-18%
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Robot sprzątający IROBOT Roomba 698

IROBOT Robot sprzątający IROBOT Roomba 698

Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba 698 za pomocą sieci WiFi łączy się z aplikacją iRobot HOME, dzięki której można zdalnie włączyć ...

799,99 zł919,00 zł-13%
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BLENDERY

EKSPRESY DO KAWY

TKA6A043 Ekspres przelewowy BOSCH

BOSCH TKA6A043 Ekspres przelewowy BOSCH

ekspres przelewowy o mocy maksymalnej 1200 w, wyjmowany zbiornik na wodę o pojemności 1.25 l, automatyczne wyłączenia z funkcją ...

159,00 zł178,00 zł-11%
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Ekspres ciśnieniowy KRUPS Nescafe Dolce Gusto Genio Black S Plus KP340831

Media Markt Genio Black S Plus KP340831 Ekspres ciśnieniowy KRUPS

ekspres ciśnieniowy na kapsułki o mocy 1500 w, ciśnienia 15 bar, automatyczne wyłączanie po 5 minutach, wyjmowany zbiornik na wodę o ...

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VERTUO NEXT XN910N10 Ekspres na kapsułki KRUPS-NESPRESSO

KRUPS-NESPRESSO VERTUO NEXT XN910N10 Ekspres na kapsułki KRUPS-NESPRESSO

ekspres na kapsułki o mocy 1500 w, technologia centrifusion obraca kapsułkę do 7000 obrotów na minutę, idealnie mieszając zmieloną kawę ...

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ZMYWARKI

Zmywarka BOSCH SMS4HVI33E

BOSCH Zmywarka BOSCH SMS4HVI33E

Zmywarka BOSCH SMS4HVI33E o szerokości 60 cm w klasie energetycznej A++. Urządzenie może jednorazowo pomieścić 13 kompletów naczyń....

1 625,19 zł2 082,00 zł-22%
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Zmywarka BOSCH SPS2HKW59E

BOSCH Zmywarka BOSCH SPS2HKW59E

Zmywarka wolnostojąca z możliwościa zabudowy pod blat, o szerokości 45 cm. Klasa efektywności energetycznej: A+. W zmywarce zastosowano ...

1 503,24 zł1 765,00 zł-15%
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Zmywarka BOSCH SPS4EKI28E

BOSCH Zmywarka BOSCH SPS4EKI28E

Zmywarka BOSCH o szerokości 45 cm w klasie energetycznej A++. Urządzenie posiada 6 programów zmywania w tym Ulubione (spersonalizowana ...

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Nabłyszczacz ISY ICL-7350 500 ml

ISY ICL-7350 Nabłyszczacz ISY

płyn nabłyszczający isy icl-7350 w butelce o pojemności 500 ml. dzięki nowoczesnej technologii oraz właściwie dobranym składnikom, po ...

7,19 zł8,00 zł-10%
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TERMOSTATY

Głowice termostatyczne NETATMO Valves Set Wi-Fi

NETATMO Głowice termostatyczne NETATMO Valves Set Wi-Fi

Inteligentne głowice termostatyczne marki NETATMO, wyposażone są w wyświetlacz e-paper. Oszczędzaj energię w nieużywanych ...

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PŁYTY INDUKCYJNE

EIV644 Płyta indukcyjna ELECTROLUX

ELECTROLUX EIV644 Płyta indukcyjna ELECTROLUX

płyta indukcyjna maxisense® o szerokości 59 cm, głębokości 52 cm,z dotykowymi elementami sterującymi direkt touch oraz funkcjami ...

1 629,00 zł1 964,00 zł-17%
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Płyta ELECTROLUX EIT61443B Slim-fit

ELECTROLUX EIT61443B Płyta ELECTROLUX

bezramkowa płyta indukcyjna electrolux eit61443b slim-fit, z technologią hob2hood, z systemem grzania indukcyjnego, ze sterowaniem ...

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EIV63440BW Płyta indukcyjna ELECTROLUX

ELECTROLUX EIV63440BW Płyta indukcyjna ELECTROLUX

płyta indukcyjna infinite z interfejsem dotykowym i funkcją bridge. gotuj szybciej, korzystając z funkcji zwiększenia mocy płyty ...

1 629,00 zł1 876,00 zł-13%
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HAISJ64MC Płyta indukcyjna HAIER

HAIER HAISJ64MC Płyta indukcyjna HAIER

płyta indukcyjna do zabudowy o mocy 7200 w, 9 poziomów grzania z płynną regulacją, możliwość łączenia pól, aplikacja na urządzenie ...

1 299,00 zł1 549,00 zł-16%
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KM 7201 FR Płyta MIELE

MIELE KM 7201 FR Płyta MIELE

płyta indukcyjna do zabudowy miele km 7201 fr o szerokości 57.4 cm, głębokości 50.4 cm, moc przyłączeniowa 7300 w, funkcja stop&amp;go, ...

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EX375FXB1E iQ700 Płyta indukcyjna SIEMENS

SIEMENS EX375FXB1E iQ700 Płyta indukcyjna SIEMENS

nowoczesna płyta flexinduction - swoboda podczas gotowania. szerokość 30 cm, idealna do zestawów z innymi płytami domino lub płytami ...

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KOLUMNY AUDIO

Kolumna WILSON Raptor 7 Biały

Media Markt Raptor 7 Biały Kolumna głośnikowa WILSON

raptor 7 to kolumna głośnikowa podłogowa o paśmie przenoszenia 40 - 20000hz, skuteczności 90db oraz impedancji nominalnej 4-8ohm. ...

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HIFI

PS-919 Czarny System audio SHARP

SHARP PS-919 Czarny System audio SHARP

imprezowy syetm muzyczny z usb i bluetooth.korzyści: kompaktowy i łatwy do przenoszenia port usb oraz wejście liniowe audio aux ...

399,00 zł452,00 zł-12%
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TN-175 Czarny Gramofon TEAC

Media Markt TN-175 Czarny Gramofon TEAC

tn-175 odtwarza płyty lp, ep. ramię gramofonu automatycznie przesuwa się, aby odtwarzać winyl i powraca do pierwotnej pozycji po ...

498,00 zł698,00 zł-29%
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ROWERY

Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 3.7 D19 27.5 cala damski Czarno-zielony

INDIANA Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 3.7 D19 27.5 cala damski ...

Rower oparty na nowoczesnej konstrukcji ramy z podzespołami dostawców o najwyższej renomie na rynku. Przeznaczony do jazdy po trudnym ...

1 599,99 zł1 818,00 zł-12%
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Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 3.7 D21 27.5 cala damski Czarno-zielony

INDIANA Rower górski MTB INDIANA X-Pulser 3.7 D21 27.5 cala damski ...

Rower oparty na nowoczesnej konstrukcji ramy z podzespołami dostawców o najwyższej renomie na rynku. Przeznaczony do jazdy po trudnym ...

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birdie Biały Hulajnoga BIRD

BIRD birdie Biały Hulajnoga BIRD

birdie to hulajnoga dla dzieci w wieku od 3 lat. lataj z &quot;dużymi ptakami&quot; z kierownicą w kształcie litery t o regulowanej ...

328,00 zł376,00 zł-13%
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Rower miejski INDIANA Moena A7B Biały + Stylowy kosz wiklinowy VÖGEL VKS-502

INDIANA Rower miejski INDIANA Moena A7B Biały + Stylowy kosz wiklinowy ...

INDIANA jest marką dla ludzi ceniących sobie wolność, kochających przestrzeń, aktywność i komfort użytkowania. Rowery INDIANA oparte są ...

1 339,99 zł1 520,00 zł-12%
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Rower miejski INDIANA Moena A7B Biały + Stalowy kosz rowerowy VÖGEL VKS-102 Click

INDIANA Rower miejski INDIANA Moena A7B Biały + Stalowy kosz rowerowy ...

INDIANA jest marką dla ludzi ceniących sobie wolność, kochających przestrzeń, aktywność i komfort użytkowania. Rowery INDIANA oparte są ...

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HULAJNOGI

birdie Biały Hulajnoga BIRD

BIRD birdie Biały Hulajnoga BIRD

birdie to hulajnoga dla dzieci w wieku od 3 lat. lataj z &quot;dużymi ptakami&quot; z kierownicą w kształcie litery t o regulowanej ...

328,00 zł376,00 zł-13%
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Torba na hulajnogę NILOX NX Waterproof

Nilox Torba na hulajnogę NILOX NX Waterproof

Torba na kierownicę hulajnogi NXNXSCOOTERBAGWAT marki Nilox została wykonana przy użyciu tkaniny PU i EVA. Wewnętrzna kieszeń umożliwia ...

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HULAJNOGI ELEKTRYCZNE

Hulajnoga elektryczna DUCATI Pro 1 Evo Czarno-szary

DUCATI Hulajnoga elektryczna DUCATI Pro 1 Evo Czarno-szary

Hulajnoga Pro 1 Evo, sygnowana przez Ducati, jest wyposażona w 8.5 -calowe koła. Bezszczotkowy silnik zapewnia moc 350W i gwarantuje ...

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Hulajnoga elektryczna FRUGAL Stout Czarny

FRUGAL Hulajnoga elektryczna FRUGAL Stout Czarny

Stout to hulajnoga elektryczna, która wyposażona jest w akumulator o pojemności 7,8 Ah. Model ten jest w stanie rozwinąć prędkość do ...

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Hulajnoga elektryczna APRILIA ESR1 Czarno-czerwony

APRILIA Hulajnoga elektryczna APRILIA ESR1 Czarno-czerwony

Hulajnoga Elektryczna ESR1 kontynuuje linię stylistyczną marki Aprilia. Ma bardzo sportowy wygląd, podkreślony dodatkami i kolorami. ...

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Hulajnoga elektryczna SKYMASTER Moonster 10 Pro Czarno-czerwony

SKYMASTER Hulajnoga elektryczna SKYMASTER Moonster 10 Pro Czarno-czerwony

Moonster 10 PRO to Świetne rozwiązanie jako sprzęt rekreacyjny, ale także jako nowoczesny środek transportu do szkoły lub pracy! Dzięki ...

1 399,99 zł1 625,00 zł-14%
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Hulajnoga elektryczna FRUGAL Impulse Czarny

FRUGAL Hulajnoga elektryczna FRUGAL Impulse Czarny

Impulse to hulajnoga elektryczna ważąca 11,8 kg. Posiada 8,5" koła gwarantujące swobodę poruszania. Hamulec bębnowy oraz odblaski ...

1 199,00 zł1 480,00 zł-19%
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APARATY KOMPAKTOWE

EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Czarny Aparat CANON

CANON EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Czarny Aparat CANON

wyróżnij się z tłumu i pokaż swoim widzom coś wyjątkowego bez względu na to, jakie treści tworzysz. dzięki aparatowi eos m50 mark ii ...

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Aparat HotWheels HT-KIDCAM24-B

MATTEL HotWheels HT-KIDCAM24-B Aparat MATTEL

cyfrowy aparat fotograficzny dla chłopców. umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów. obiektyw główny przedni i tylny do „selfie”. ...

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Aparat Barbie BB-WPKIDCAM20-P

MATTEL Barbie BB-WPKIDCAM20-P Aparat MATTEL

cyfrowy aparat fotograficzny dla dziewczynek. umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów - także pod wodą. zestaw specjalnie ...

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Instax mini 9 Clear Żółty Aparat FUJIFILM

FUJIFILM Instax mini 9 Clear Żółty Aparat FUJIFILM

następca mini 8, wyróżnia się specjalnym lusterkiem zamieszczonym przy obiektywie do robienia „selfie”, dodatkowym trybem naświetlania ...

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Instax mini 9 Flamingo Różowy Aparat FUJIFILM

FUJIFILM Instax mini 9 Flamingo Różowy Aparat FUJIFILM

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Aparat FUJIFILM Instax mini 9 Clear Purpurowy

FUJIFILM Instax mini 9 Clear Purpurowy Aparat FUJIFILM

następca mini 8, wyróżnia się specjalnym lusterkiem zamieszczonym przy obiektywie do robienia „selfie”, dodatkowym trybem naświetlania ...

199,00 zł262,00 zł-24%
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MIKROSKOPY

PATELNIE

FOTELE GAMINGOWE

Nitro 440 Fotel dla gracza GENESIS

GENESIS Nitro 440 Fotel dla gracza GENESIS

genesis nitro 440 to fotel stworzony dla tych, którzy cenią sobie klasyczny design i pełną funkcjonalność foteli gamigowych. wysokiej ...

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Fotel GENESIS Nitro 330 Czarno-niebieski

GENESIS Fotel GENESIS Nitro 330 Czarno-niebieski

Nowoczesny sprzęt gamingowy powinien oprócz wartości użytkowej, efektywności i funkcjonalności, gwarantować maksymalny komfort, tak aby ...

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EKSPRESY CIŚNIENIOWE

Ekspres KRUPS Intuition Preference EA872A10

KRUPS Ekspres KRUPS Intuition Preference EA872A10

Ekspres Intuition Preference został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze i pełnej personalizacji. Możliwość zapisu 8 przepisów ...

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Ekspres KRUPS Intuition Preference EA873810

KRUPS Ekspres KRUPS Intuition Preference EA873810

Ekspres ciśnieniowy Intuition, marki Krups o mocy 1450 W został zaprojektowany z myślą o intuicyjnej obsłudze i pełnej personalizacji. ...

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Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

DELONGHI Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B

Ekspres ciśnieniowy marki DeLonghi o szerokości 23.8 cm, mocy 1450 W, ciśnieniu parzenia 15 barów oraz o pojemności 1.8 l. Urządzenie ...

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LODÓWKI

Lodówka SAMSUNG RB34T674EB1 Nofrost Czarna

SAMSUNG Lodówka SAMSUNG RB34T674EB1 No frost 185.3cm Czarna

Lodówka Samsung o szerokości 59.5 cm i wysokości 203 cm z klasą efektywności energetycznej A++. Pojemność chłodziarki wynosi 228 l, a ...

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Lodówka BEKO MCNA406E63ZXBN HarvestFresh Nofrost A+++

BEKO Lodówka BEKO MCNA406E63ZXBN No frost 203cm Srebrna

Lodówka dwudrzwiowa z systemem NoFrost. Posiada innowacyjną technologie HorvestFresh, szybkie zamrażanie i elektroniczny wyświetlacz. ...

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Lodówka HAIER HTF-610DM Side by side Nofrost

HAIER Lodówka HAIER HTF-610DM Side by Side No frost 190cm Srebrna

Klasa energetyczna A++ Klasa efektywności energetycznej A++ zapewnia do 40% oszczędności energii w porównaniu z chłodziarkami w klasie ...

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Lodówka SAMSUNG RS50N3903SA EO Side by Side No frost 178.9cm Grafitowa Podajnik wody Kostkarka

SAMSUNG Lodówka SAMSUNG RS50N3903SA EO Side by Side No frost 178.9cm ...

Lodówka Samsung RS50N3903SA EO Side by side o szerokości 91,2 cm i wysokości 178.9 cm z klasą efektywności energetycznej F. Pojemność ...

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LODÓWKI DO ZABUDOWY

KOMPUTERY STACJONARNE

Komputer ACER ConceptD 500 i9-9900K 64GB SSD 512GB HDD 4TB Quadro P2200 Windows 10 Professional

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Komputer wyposażony w procesor Intel Core i9-9900K o częstotliwości 3.6 - 5.0 GHz, pamięć RAM DDR4 o wielkości 64 GB. Dysk SSD o ...

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Komputer ACTINA iCUE R7-5800X 32GB SSD 1TB GeForce RTX3070

ACTINA Komputer ACTINA iCUE R7-5800X 32GB SSD 1TB GeForce RTX3070

Komputer wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 5800X o częstotliwości 3.8 - 4.7 GHz, pamięć RAM DDR4 o wielkości 32 GB. Dysk SSD o ...

11 056,47 zł12 811,00 zł-14%
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IdeaCentre AIO 3 24IMB05 F0EU00KFPB Komputer All-In-One LENOVO

LENOVO IdeaCentre AIO 3 24IMB05 F0EU00KFPB Komputer All-In-One LENOVO

ideacentre aio 3 to zgrabna i stylowa konstrukcja z minimalistyczną podstawką i niemal bezramkowym wyświetlaczem 23.8&quot;, która ...

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IdeaCentre AIO 3 24IMB05 F0EU00KDPB Komputer All-In-One LENOVO

LENOVO IdeaCentre AIO 3 24IMB05 F0EU00KDPB Komputer All-In-One LENOVO

ideacentre aio 3 to zgrabna i stylowa konstrukcja z minimalistyczną podstawką i niemal bezramkowym wyświetlaczem 23.8&quot;, która ...

2 599,00 zł3 249,00 zł-20%
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Komputer ACTINA iCUE R5-5600X 16GB SSD 1TB GeForce RTX3070

ACTINA Komputer ACTINA iCUE R5-5600X 16GB SSD 1TB GeForce RTX3070

Komputer marki ACTINA został wyposażony w procesor: AMD Ryzen 5 5600X o częstotliwości taktowania 3.7 GHz, dysk twardy SSD o pojemności ...

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Komputer Mini PC APPLE Mac Mini i3/8GB/256GB SSD/INT/macOS MXNF2ZE/A. Klasa energetyczna Intel Core i3

APPLE Mac Mini MXNF2ZE/A Komputer Mini PC APPLE

czterordzeniowy procesor intel core i3 ósmej generacji. szybka pamięć ddr4 2666 mhz. i błyskawiczna pamięć masowa flash. ...

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KOMPUTERY ALL IN ONE

Komputer ASUS Vivo V222GAK-WA048D 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-WA048D 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer typu All-in-One firmy ASUS z 21.5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080. Wyposażony w procesor Intel Pentium Silver ...

1 599,99 zł1 833,00 zł-13%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA292T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB Windows 10 Home

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA292T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer typu All-in-One firmy ASUS z 21.5 calowym ekranem o rozdzielczości 1920 x 1080. Wyposażony w procesor Intel Pentium Silver ...

1 899,99 zł2 210,00 zł-14%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA033R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 4GB SSD 256GB Windows 10 Professional

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA033R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Zdumiewająco piękny komputer All-in-one Vivo AiO V222 posiada praktycznie niewidoczną ramkę wyświetlacza o grubości 2 mm, która zapewnia ...

2 099,99 zł2 487,00 zł-16%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA284T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 8GB SSD 256GB Windows 10 Home

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA284T 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer ASUS VIVO V222GAK-BA284T to świetnie zaprojektowana konstrukcja typu All in One, charakteryzująca się nienagannym wzornictwem. ...

1 899,99 zł2 287,00 zł-17%
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Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA034R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 8GB SSD 256GB Windows 10 Professional

ASUS Komputer ASUS Vivo V222GAK-BA034R 21.5" IPS Pentium Silver J5005 ...

Komputer typu All in one o przekątnej 21,5 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, wyposażony w procesor Intel Pentium Silver ...

2 099,99 zł2 565,00 zł-18%
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Komputer LENOVO IdeaCentre 24ARE05 23.8" IPS R5-4500U 8GB SSD 512GB Windows 10 Home

LENOVO Komputer LENOVO IdeaCentre 24ARE05 23.8" IPS R5-4500U 8GB SSD ...

Komputer All-in-One marki Lenovo 23.8 cali oraz rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 4500U o ...

2 799,00 zł3 149,00 zł-11%
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GRY NA KONSOLĘ

NBA 2K21 Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA NBA 2K21 Gra playstation 4 CENEGA

nba 2k21 to najnowsza odsłona serii nba 2k – najpopularniejszego cyklu gier sportowych, traktujących o koszykówce.

59,90 zł140,00 zł-57%
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NBA 2K21 Gra xbox one CENEGA

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NBA 2K21 Gra Nintendo Switch CENEGA

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WWE Battlegrounds Gra xbox one CENEGA

CENEGA WWE Battlegrounds Gra xbox one CENEGA

wwe battlegrounds zaprasza cię na nowe pole walki – pełne nowej, zręcznościowej i wybuchowej akcji – gdzie twoje ulubione gwiazdy i ...

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Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Gra playstation 4 CENEGA

CENEGA Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku Gra playstation 4 CENEGA

zostań profesjonalnym pogromcą potworów i wyrusz w epicką wyprawę o niespotykanym rozmachu śladem dziewczyny z przepowiedni, której ...

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Gra Xbox One Grand Theft Auto V Premium Edition

CENEGA Grand Theft Auto V Premium Edition Gra xbox one CENEGA

edycja premium grand theft auto v zawiera wszystkie elementy fabularne grand theft auto v, bezpłatny dostęp do stale ewoluującego świata ...

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GRY NA PC

Gra PC Outriders Day One Edition Edycja Premierowa

CENEGA Outriders Day One Edition Edycja Premierowa Gra PC CENEGA

outriders to kooperacyjna strzelanina rpg dla 1–3 graczy, autorstwa polskiego, doświadczonego w grach akcji studia people can fly, ...

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FIFA 20 Ultimate Team 2200 FIFA Points Karta pre-paid ELECTRONIC ARTS

Media Markt FIFA 20 Ultimate Team 2200 FIFA Points Karta pre-paid ELECTRONIC ARTS

wykorzystaj fifa points do otwierania paczek i wzmacniania swojego zespołu ultimate team™.

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Warsaw Gra PC GAMING COMPANY

GAMING COMPANY Warsaw Gra PC GAMING COMPANY

warsaw to emocjonująca taktyczna gra rpg osadzona w realiach powstania warszawskiego z piękną, ręcznie malowaną grafiką i nastrojową muzyką.

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Gra PC Watch Dogs Legion

Media Markt Watch Dogs Legion Gra PC UBISOFT

w niedalekiej przyszłości londyn stoi na skraju upadku: jego obywatele są uciskani przez wszechobecną inwigilację, prywatne wojsko ...

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Gra PC Age of Wonders: Planetfall

CDP.PL Age of Wonders: Planetfall Gra PC CDP.PL

age of wonders: planetfallwyjdź z kosmicznego mrocznego wieku upadłego galaktycznego impe rium i zadbaj o lepszą przyszłość dla swojego ...

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Farming Simulator 17: Straw Harvest Dodatek do Gry CDP.PL

CDP.PL Farming Simulator 17: Straw Harvest Dodatek do Gry CDP.PL

poznaj pierwszy niezależny dodatek do najlepszej w historii symulacji rolniczej farming simulator 17, przygotowany przez firmę aerosofti ...

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KONSOLE

Pocket Player Dig Dug Konsola MY ARCADE

Media Markt Pocket Player Dig Dug Konsola MY ARCADE

konsola zawiera w pełni grywalne 8-bitowe gry z kultowej serii dig dug™, w tym dig dug™, dig dug™ ii i the tower of druaga™. pocket ...

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Pocket Player Galaga Konsola MY ARCADE

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konsola zawiera w pełni grywalne 8-bitowe gry z kultowej serii galaga™, w tym galaga™, galaxian™ i xevious™. pocket player™ ma kolorowy ...

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Pocket Player Bubble Bobble Konsola MY ARCADE

Media Markt Pocket Player Bubble Bobble Konsola MY ARCADE

konsola zawiera w pełni grywalne 8-bitowe gry z kultowej serii bubble bobble™, w tym trudne obecnie do znalezienia tytuły bubble bobble™ ...

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Starter Pack – Namco 1 Konsola EVERARCADE

Media Markt Starter Pack – Namco 1 Konsola EVERARCADE

evercade to zupełnie nowa konsola przenośna z unikatowymi retro kartridżami od wiodących wydawców gier i platform konsolowych. posiada ...

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Micro Player Retro Dig Dug Konsola MY ARCADE

Media Markt Micro Player Retro Dig Dug Konsola MY ARCADE

dołącz do dig dug™ w najlepszej przygodzie, aby pokonać podziemne potwory!

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Konsola MY ARCADE Pocket Player Dig Dug

MY ARCADE Konsola MY ARCADE Pocket Player Dig Dug

Zawiera w pełni grywalne 8-bitowe wersje popularnej gry DIG DUG, wraz z kontynuacją DIG DUG II oraz grą THE TOWER OF DRUAGA. Pocket ...

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NINTENDO

NBA 2K21 Gra Nintendo Switch CENEGA

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Lego Przygoda 2 Gra wideo Gra Nintendo Switch CENEGA

CENEGA Lego Przygoda 2 Gra wideo Gra Nintendo Switch CENEGA

w opartej na filmie lego® przygoda 2 grze obcy najeźdźcy pozostawili klocburg w ruinie. teraz wraz z lucy oraz drużyną innych ...

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Ori And The Blind Forest Definitive Edition Gra NINTENDO SWITCH

NINTENDO Ori And The Blind Forest Definitive Edition Gra NINTENDO SWITCH

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition to historia młodej sieroty „skazanej” na bohaterstwo, przedstawiona jako oszałamiająca ...

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Captain Toad: Treasure Tracker Gra Nintendo Switch NINTENDO

NINTENDO Captain Toad: Treasure Tracker Gra Nintendo Switch NINTENDO

captain toad treasure tracker to platformowa gra logiczna, w której wcielisz się w toad’a znanego z serii gier mario.

139,00 zł158,00 zł-12%
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Gra Nintendo Switch Splatoon 2

NINTENDO Splatoon 2 Gra Nintendo Switch NINTENDO

tradycyjne walki 4 na 4 powracają w pełnym sequelu oryginalnego hitu, wraz z nowymi planszami, nowymi ubraniami i nową bronią, taką jak ...

199,00 zł227,00 zł-12%
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CZYTNIKI E-BOOKÓW

Czytnik e-booków KINDLE 10 (2019) 8GB z reklamami Biały

KINDLE Kindle 10 (2019) Czytnik e-Booków KINDLE

czytnik e-booków kindle 10 (2019) wyposażony w dotykowy ekran 6&quot; o rozdzielczości 800 x 600, łączność wi-fi i bluetooth oraz 8 gb ...

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Czytnik E-booków KINDLE Paperwhite 4 32GB z reklamami Zielony

KINDLE Paperwhite 4 Czytnik E-book&#039;ów KINDLE

czytnik e-book&#039;ów kindle paperwhite 4 wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6&quot; jest lżejszy, cieńszy a do tego wreszcie ...

697,00 zł826,00 zł-16%
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Paperwhite 4 Czytnik E-book&#039;ów KINDLE

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Pencil Naturalny brąz MQ0V2ZM/A Etui na rysik APPLE

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piękne, wykonane z wytrzymałej skóry etui na apple pencil jest dostępne w kolorach, które swobodnie dopasujesz do innych akcesoriów ...

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Etui KOBO Sleepcover (do Arc 10 HD)

KOBO Sleepcover (do Arc 10 HD) Etui KOBO

noś się w dobrym stylu z wytrzymałym, wykonanym z tworzywa wysokiej jakości etui sleepcover do kobo arc 10 hd. doskonale pasuje ono do ...

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SMARTBANDY

Smartband FOREVER Fit SB-130 Czarny

FOREVER Smartband FOREVER Fit SB-130 Czarny

Smartband Forefit SB-130 z wyświetlaczem IPS oraz panelem dotykowym, który umożliwia odczyt większej ilości informacji. Można dowiedzieć ...

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Smartband HONOR Band 6 Szary

HONOR Smartband HONOR Band 6 Szary

Zadbaj o zdrowie i formę ze smartbandem Honor Band 6. To komfortowe urządzenie ma wiele przydatnych funkcji. Band 6 oferuje jeszcze ...

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ŁADOWARKI SAMOCHODOWE

Car charger 2.1A microUSB Czarny Ładowarka XQISIT

XQISIT Car charger 2.1A microUSB Czarny Ładowarka XQISIT

uniwersalna ładowarka samochodowa kompatybilna z urządzeniami zasilanymi portem microusb, np. smartfonami i tabletami.

14,99 zł23,00 zł-35%
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micro USB 12V/1,2A Czarny Ładowarka samochodowa HAMA

HAMA micro USB 12V/1,2A Czarny Ładowarka samochodowa HAMA

uniwersalna ładowarka samochodowa marki hama przeznaczona do ładowania urządzeń ze złączem micro usb. gwarantowana maksymalna szybkość ...

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Ładowarka samochodowa HAMA USB 12V 1,2A Czarny

HAMA Ładowarka samochodowa HAMA USB 12V 1,2A Czarny

Prąd ładowania maks. 1,2 A do szybkiego ładowania. Gwarantowana maksymalna szybkość ładowania dostosowana do urządzenia. Podłączone ...

19,30 zł24,00 zł-20%
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Ładowarka samochodowa HAMA 00173671

HAMA Ładowarka samochodowa HAMA 00173671

Ładowarka do praktycznego ładowania w samochodzie. Prąd ładowania maks. 1000 mA do szybkiego ładowania. Gwarantowana maksymalna szybkość ...

14,99 zł20,00 zł-25%
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AST-CR 195 Ładowarka XENIC

XENIC AST-CR 195 Ładowarka XENIC

dwa wyjścia usb umożliwiające ładowanie do dwóch urządzeń jednocześnie,gniazdo fast charge 9v (koloru zielonego) umożliwia ładowanie ...

29,00 zł34,00 zł-15%
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MACBOOK AIR

Laptop APPLE MacBook Air 13 i5/8GB/512GB SSD/INT/macOS Złoty MVH52ZE/A

Media Markt MacBook Air MVH52ZE/A Laptop APPLE

najnowszy macbook air ma olśniewający wyświetlacz retina z technologią true tone, podświetlaną klawiaturę magic keyboard, touch id, ...

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MACBOOK PRO

Etui APPLE Leather Sleeve do Apple MacBook Pro 13 cali Czarny MTEH2ZM/A

APPLE Leather Sleeve do Apple MacBook Pro 15 cali Czarny MTEJ2ZM/A ...

stworzony przez apple i wykonany z wysokiej jakości europejskiej skóry futerał z wyściółką z mikrofibry. unikalna konstrukcja tego ...

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Reflect Sleeve 13 cali REFMB-113 do MacBook Pro Etui CASE LOGIC

CASE LOGIC Reflect Sleeve 13 cali REFMB-113 do MacBook Pro Etui CASE LOGIC

etui do macbook pro o wielkości do 13 cali. wykonane z pianki eva chroni urządzenie przed uszkodzeniami z zabrudzeniami. etui jest ...

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Etui na laptopa APPLE MacBook Pro 16 cali Brązowy

APPLE Etui na laptopa APPLE MacBook Pro 16 cali Brązowy

Ten markowy futerał Apple wykonany jest z wysokogatunkowej europejskiej skóry. Miękka wyściółka z mikrofibry będzie chronić Twojego ...

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Laptop APPLE MacBook Pro 13.3 z Touch Bar i5 2.4GHz/8GB/512GB SSD/Iris Plus 655/macOS Srebrny MV9A2ZE/A

APPLE MacBook Pro 13.3 z Touch Bar MV9A2ZE/A Laptop APPLE

moc i mobilność – macbook pro wyraźnie podnosi tu poprzeczkę. teraz możesz jeszcze szybciej realizować swoje pomysły. pomogą ci w tym ...

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SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC RZ-S500WE-K Czarny

PANASONIC RZ-S500WE-K Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC

ultra-kompaktowe bezprzewodowe słuchawki bluetooth panasonic rz-s500w true łączą styl, stabilną łączność, wygodę, dopasowanie i wyraźny, ...

249,00 zł410,00 zł-39%
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Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC RZ-S300WE-W Biały

PANASONIC RZ-S300WE-W Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC

ultra-kompaktowe bezprzewodowe słuchawki bluetooth panasonic rz-s300w true łączą styl, stabilną łączność, wygodę, dopasowanie i wyraźny, ...

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Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC RZ-S300WE-G Zielony

PANASONIC RZ-S300WE-G Słuchawki bezprzewodowe PANASONIC

ultra-kompaktowe bezprzewodowe słuchawki bluetooth panasonic rz-s300w true łączą styl, stabilną łączność, wygodę, dopasowanie i wyraźny, ...

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Clam BT ANC Petrol Blue Słuchawki bezprzewodowe FRESH N REBEL

Media Markt Clam BT ANC Petrol Blue Słuchawki bezprzewodowe FRESH N REBEL

clam to słuchawki wokółuszne, co oznacza, że zakrywają całe uszy. wokółuszna konstrukcja zapewnia spokój i chroni prywatność w obcowaniu ...

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Clam BT ANC Dusty Pink Słuchawki bezprzewodowe FRESH N REBEL

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Słuchawki bezprzewodowe FRESH N REBEL Flow Wireless Dusty Pink

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kompaktowe, lekkie i kolorowe! słuchawki douszne flow to doskonały gadżet, który wzbogaci twoje codzienne życie nową jakością rytmów i ...

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SŁUCHAWKI DOUSZNE

Słuchawki douszne ESPERANZA Titanium TH108B Niebieski

ESPERANZA Słuchawki douszne ESPERANZA Titanium TH108B Niebieski

Słuchawki douszne TH108 marki Esperanza to uniwersalne słuchawki, z których możesz skorzystać w każdej sytuacji. Dzięki standardowemu ...

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Słuchawki dokanałowe SUPERBEE JM26 Biały

SUPERBEE Słuchawki dokanałowe SUPERBEE JM26 Biały

Słuchawki Superbee wyposażono w niewielki, jednoprzyciskowy pilot z wbudowanym mikrofonem. Dzięki temu możesz zarówno sterować ...

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ETUI NA TELEFONY

Etui SAMSUNG A Cover do Galaxy A31 Przezroczysty

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Oryginalne etui Samsung wykonane z TPU, ochrania przed upadkiem, zadrapaniami, kurzem oraz brudem. Produkt posiada specjalne wycięcia na ...

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Etui SAMSUNG Silicone Cover Galaxy A41 Czarny

SAMSUNG Etui SAMSUNG Silicone Cover Galaxy A41 Czarny

Silikonowa obudowa Samsung Galaxy A41 zapewnia ochronę przed zadrapaniami, uderzeniami i rozpryskami. Pokrowiec Samsung jest wykonany z ...

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Etui SAMSUNG Silicone Cover do Galaxy A71 Srebrny

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Silikonowa obudowa Samsung Galaxy A71 zapewnia ochronę przed zadrapaniami, uderzeniami i rozpryskami. Pokrowiec Samsung jest wykonany z ...

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Etui SPIGEN Ultra Hybrid Mag MagSafe do Apple iPhone 12 Mini Niebieski

SPIGEN Etui SPIGEN Ultra Hybrid Mag MagSafe do Apple iPhone 12 Mini Niebieski

Ultra Hybrid od firmy Spigen to etui jednoczęściowe. Składa się z przezroczystej warstwy wykonanej z poliwęglanu oplatającej krawędzie i ...

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Etui BEWOOD do Samsung Galaxy S20 Góry Imbuia

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Drewniana obudowa BEWOOD to wyjątkowe etui dla telefonu Samsung Galaxy S20. Ręcznie wykonane w Polsce etui z drewna w połączeniu z ...

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TELEFONY

Etui SAMSUNG A Cover do Galaxy A31 Przezroczysty

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Oryginalne etui Samsung wykonane z TPU, ochrania przed upadkiem, zadrapaniami, kurzem oraz brudem. Produkt posiada specjalne wycięcia na ...

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Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Czarny

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Czysty, ascetyczny, prawie bezramkowy. Dzięki współczynnikowi pokrycia powierzchni urządzenia przez ekran powyżej 90% oraz wkomponowaniu ...

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Smartfon DOOGEE X95 2/16GB 6.52" Zielony

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Smartfon DOOGEE X90L 3/32GB Czarny

DOOGEE Smartfon DOOGEE X90L 3/32GB 6.1" Czarny

Smartfon X90L napędzany jest czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6739 o częstotliwości 1.5 GHz. Wyposażony w pamięć RAM 3 GB, ...

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AKCESORIA KOMPUTEROWE

C922 Pro Stream Kamera internetowa LOGITECH

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kamera internetowa logitech c922 pro stream umożliwiająca transmisję wideo w rozdzielczości full hd (1920 x 1080). podłączana za pomocą ...

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Kamera LOGITECH C920 960-001055

LOGITECH C920 960-001055 Kamera LOGITECH

kamera internetowa logitech c920 umożliwiająca nagrywanie wideo w rozdzielczości 1920 x 1080. podłączana za pomocą złącza usb. posiada ...

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Głośniki LOGITECH Z533 Czarny

Media Markt Z533 Czarny Głośniki LOGITECH

zestaw 2 głośników satelitarnych o mocy rms 2 x 15 w i subwoofera o mocy 30 w, pracujących w zakresie częstotliwości 55 hz - 20 khz. ...

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G305 Lightspeed 910-006022 Mysz bezprzewodowa LOGITECH

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Mysz bezprzewodowa LOGITECH G305 Lightspeed Biały 910-005291

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Helium 600 Głośniki komputerowe GENESIS

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nagłośnienie dla graczadobre nagłośnienie jest w stanie znacznie uatrakcyjnić emocjonującą rozgrywkę. dlatego warto wybrać takie ...

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PROSTOWNICE DO WŁOSÓW

S6500 Prostownica REMINGTON

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prostownica z wyświetlaczem lcd, regulacją temperatury w zakresie od 150 st. c do 230 st. c, nakładkami z powłoką ceramiczną oraz z ...

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SZCZOTECZKI SONICZNE

Szczoteczka soniczna PHILIPS Sonicare For Kids HX6322/04

PHILIPS Szczoteczka soniczna PHILIPS Sonicare For Kids HX6322/04

Szczoteczka posiada aplikację Philips Sonicare For Kids która jest zsynchronizowana z nową szczoteczką soniczną Philips Sonicare For ...

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Szczoteczka soniczna PANASONIC EW-DM81-K503

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Szczoteczka soniczna marki PANASONIC model EW-DM81-K503. Wibruje z prędkością ok. 31000 uderzeń / min. Pracuje w 2 trybach normalnym i ...

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GOLARKI

BG120E Trymer BABYLISS

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przycinaj i pielęgnuj włosy na ciele z 3 regulacjami długości lub użyj przyjaznej dla skóry golarki foliowej bezpośrednio na skórze, aby ...

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Golarka BRAUN 60-R1200s

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golarka męska z zasilaniem akumulatorowym, czas pracy do 50 minut, ładowanie 60 minut, wyprofilowana elastyczna gowica foliowa idealna ...

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TRYMERY

Trymer PHILIPS Beardtrimmer 3000 BT3216/14

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Tablet LENOVO Tab M10 TB-X505F 10.1" 2/32 GB Wi-Fi Biały

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MASZYNKI DO CHLEBA

PODKASZARKI SPALINOWE

TERMOWENTYLATORY

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CYRKULATORY

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Jak powstaje nasza lista?

Codziennie śledzimy ceny wybranych produktów w wybranych elektromarketach. Gdy zauważymy, że bieżąca cena jest niższa od średniej ceny w monitorowanym czasie, oznaczamy towar jako taki, który dostępny jest taniej niż zwykle.

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Komentarze 4

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M
Masterkraft
W Media expert są hulajnogi wyczynowe, z takimi to na X games :D
A
Agata

Ja na promocji upolowałam roombę w świetnej cenie. Teraz rozglądam się za ekspresem do kawy ;)

G
Gość

Będzie się działo na wyprzedażach :D Ja mam zamiar upolować braavę, bo jestem bardzo zadowolona z roomby a przydałby mi się jeszcze sprzęt do mopowania.

A
Arek

Ja skorzystałem na promocjach z geekbuying.pl Na głośniku bluetooth i słuchawkach udało mi się nieźle zaoszczędzić. A najlepsze jest to, że sprzęty już do mnie zmierzają, bo mają tam bardzo sprawną wysyłkę

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