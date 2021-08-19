Promocje w elektromarketach na czwartek, 19.08.2021. Zobacz, jaki sprzęt możesz kupić dziś taniej!

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Promocje w elektromarketach
Oto najnowsze promocje w Elektromarketach. Planujesz zakupy sprzętu RTV lub AGD? Koniecznie sprawdź, czy możesz zaoszczędzić.
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Jak powstaje nasza lista?
Codziennie śledzimy ceny wybranych produktów w wybranych elektromarketach. Gdy zauważymy, że bieżąca cena jest niższa od średniej ceny w monitorowanym czasie, oznaczamy towar jako taki, który dostępny jest taniej niż zwykle.