Przygotowania do Świąt last minute

Wigilia już za kilka dni. Choć bożonarodzeniowy klimat towarzyszy nam od miesiąca, to przygotowania do świąt każdy planuje indywidualnie. Niektórzy pierwsze prezenty kupują już w listopadzie, świąteczne porządki rozkładają na kilka tygodni, a wigilijny jadłospis jest gotowy na długo przed uroczystą kolacją. Nie wszyscy jednak tak dobrze radzą sobie ze świąteczną gorączką. Bez obaw – wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania wspaniałych świąt last minute znajdziesz w sieci sklepów Kaufland.

Gotowe potrawy Aromatyczne zupy, pyszne pierogi i słodkie ciasta – nie wszyscy mają czas na świąteczne gotowanie, tym bardziej, że wigilijnych potraw jest mnóstwo, a każda z nich potrzebuje sporo czasu, cierpliwości i umiejętności kulinarnych. Dla tych, którzy nie planują spędzić długich godzin w kuchni, idealnym rozwiązaniem mogą okazać się gotowe, dobrej jakości produkty, dzięki którym przygotowanie wigilijnej kolacji zajmie dosłownie kilka chwil. W sklepach możemy znaleźć garmażeryjne pierogi z kapustą i grzybami czy znakomitą kapustę z grochem. Świąteczne wypieki to również nie lada wyzwanie, którego nie wszyscy chcą się podejmować. Choć domowe ciasta uchodzą za najlepsze, to te sklepowe stają się coraz smaczniejsze i ich amatorów również nie brakuje. Prezenty last minute Obdarowywanie bliskich to zdecydowanie jedna z największych świątecznych przyjemności. Wszyscy uwielbiają sprawiać radość innym, ale nie zawsze mają czas na zastanawianie się nad prezentami, szczególnie gdy lista osób, które chcemy obdarować, jest długa. Idealnym rozwiązaniem może okazać się wybranie i kupienie wszystkich potrzebnych przedmiotów w jednym miejscu i ich piękne zapakowanie. Dekoracje świąteczne Pięknie przystrojone ulice i domy przypominają o zbliżających się świętach już od listopada. Lampki, girlandy i bombki w każdym możliwym kolorze i kształcie, a przede wszystkim – choinki – te wszystkie ozdoby cieszą oczy i pomagają nam stopniowo wczuwać się w wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Nie każdy jednak pamiętał o wcześniejszym wyposażeniu się w odpowiednie dekoracje, a chciałby przynajmniej od Wigilii otaczać się pięknymi przedmiotami, które kojarzą się ze świętami i pomagają celebrować ten szczególny czas. To także ostatni moment, by wybrać się po idealną choinkę, pod którą schowamy prezenty dla bliskich. Święta last minute z siecią Kaufland Na świąteczne zakupy last minute warto udać się do sklepów sieci Kaufland, w których znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy w tym szczególnym okresie. Tym, którzy nie wyobrażają sobie spędzenia długich godzin w kuchni, Kaufland proponuje koncentraty barszczu czerwonego marki Dawtona za 2,99 zł za 300 mililitrów lub gotowy barszcz w kartonie firmy Krakus za 4,99 zł za półtora litra, paszteciki z grzybami lub z kapustą i grzybami firmy Virtu za 3,99 zł za 250 gramów, kapustę z grochem lub wigilijną – z grzybami i grochem – za 6,99 zł za 500 gramów, pierogi z kapustą i grzybami za 0,99 zł za 100 gramów. W Kauflandzie można znaleźć również doskonałe ciasta, które idealnie sprawdzą się na deser po wigilijnej kolacji: makowiec w belgijskiej czekoladzie za 9,99 zł za 450 gramów, ciasto korzenne przekładane powidłami śliwkowymi za 7,99 za 450 gramów i keks cięty za 10,99 zł za 500 gramów marki Gom Owczarek oraz strucle malinowe, jogurtowe i śliwkowe z Piekarni Oskroba za 4,44 zł za 450 gramów. Jako prezent last minute Kaufland proponuje np. lokówkę automatyczną marki SwitchOn za 149,99 zł za sztukę, książki Olgi Tokarczuk: „Księgi Jakubowe” za 58,99 zł za sztukę lub „Bieguni” za 33,99 zł za sztukę, wybór płyt winylowych za 49,99 zł za sztukę. W sklepach Kaufland w tym tygodniu można znaleźć również świąteczne dekoracje minimum 30% taniej: drzewko świąteczne LED firmy LIV & BO, wysokość 45 cm, już za 17,48 zł za sztukę, świeczniki świąteczne za 9,99 zł za sztukę, różne rodzaje ozdób choinkowych już od 3,99 zł za sztukę lub kule LED za 12,99 zł za 10 sztuk.