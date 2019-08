Przygotuj się na powrót do szkoły

Wakacje powoli dobiegają końca, a pierwszy dzień szkoły to często niemałe wyzwanie - zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, warto wiedzieć, jak odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Z pomocą przychodzi sieć Kaufland oferując szeroki wybór przyborów niezbędnych twojemu dziecku.

Powrót do szkoły to dla większości dzieci ogromne przeżycie. Jest to tym bardziej stresujące wydarzenie, gdy nasze dziecko idzie do szkoły po raz pierwszy. Nowe, nieznane środowisko, nowi rówieśnicy, nowy etap w życiu – to wszystko może budzić obawy przyszłego ucznia. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio przygotować pociechę na nowe początki oraz pełen przygód i doświadczeń rok szkolny.

Liczy się nastawienie

Dobre nastawienie to połowa sukcesu. W przygotowywaniu dziecka do szkoły bardzo pomocne może okazać się oswajanie go z myślą rozpoczęcia nowego etapu w życiu i uświadamianie, że to niezwykła przygoda i ciekawa zabawa. Bardzo ważna jest przede wszystkim rozmowa – opowiedzmy dziecku o szkole, własnych doświadczeniach i wspomnieniach, zachęćmy je do zadawania pytań. Jeśli jest taka możliwość, możemy też zabrać je do szkoły kilka dni wcześniej. Pokażmy mu jego klasę, bibliotekę, szatnię czy salę gimnastyczną. A może szkoła pod koniec wakacji organizuje właśnie specjalne dni przygotowujące uczniów do nowego roku szkolnego? Pamiętajmy jednocześnie, że szkoła to nie tylko obowiązki i uczenie się odpowiedzialności, ale także mnóstwo zabawy z rówieśnikami. Przygotujmy dziecko na to, że, oprócz uczenia się wielu ciekawych rzeczy, pozna przyjaciół, będzie uczestniczył w zielonych szkołach oraz klasowych imprezach – Mikołajkach czy balu karnawałowym.

Odpowiednia przestrzeń

Uczeń musi mieć także odpowiednią przestrzeń, by móc swobodnie i komfortowo odkrywać tajemnice i ciekawostki otaczającego go świata. Niezwykle ważne jest stworzenie komfortowego miejsca, w którym dziecko będzie mogło się wygodnie uczyć, rysować, wycinać i odrabiać lekcje. Nie zapominajmy zatem o funkcjonalnym biurku i krześle i zadbajmy o odpowiednie oświetlenie. Dobrze zaaranżowane miejsce, w którym panuje spokój i cisza pozwoli skupić się na nauce i ułatwi koncentrację.

Wyprawka szkolna – niezbędnik ucznia

