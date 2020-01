Rekordowe 24 miliony złotych wspólnie zebranych środków! - LIDL zagrał z WOŚP już 11. raz

Celem tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Lidl już jedenasty rok z rzędu zagrał wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka rozpoczęła się wcześniej – we wszystkich sklepach Lidl już 30 grudnia pojawiły się specjalne skarbony, a klienci mogli dodatkowo nabyć gadżety WOŚP, których całkowity zysk ze sprzedaży został przekazany na rzecz 28. Finału WOŚP. Klienci wciąż mogą wziąć udział w trzech aukcjach internetowych zorganizowanych przez Lidl Polska.

Wspólnie, dzięki zaangażowaniu zarówno blisko 20 tysięcy pracowników, jak i hojności klientów wspierających WOŚP, udało się zebrać 4 mln złotych. Łącznie przez jedenaście lat grania Lidl przekazał na WOŚP aż 24 mln złotych.

„Jesteśmy dumni, że po raz jedenasty zagraliśmy wspólnie z Orkiestrą! Przez wszystkie lata udało nam się zebrać łącznie aż 24 mln złotych! W tym roku tradycyjnie zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz WOŚP w naszych sklepach, a ponadto oferowaliśmy gadżety Orkiestry, których całkowity zysk ze sprzedaży przekazaliśmy na rzecz Fundacji. Oprócz tego – wciąż można wziąć udział w aukcjach internetowych, w których do wylicytowania jest m.in. zaproszenie dla dwóch osób na kolację przygotowaną przez szefa kuchni Karola Okrasę w restauracji Platter by Karol Okrasa lub dzień na planie zdjęciowym Kuchni Lidla. Zachęcamy do pomagania razem z nami, pobijmy wspólnie kolejny rekord!” – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Chociaż zbiórki do skarbon już się zakończyły, w dalszym ciągu można wziąć udział w aukcjach charytatywnych na rzecz Fundacji:

• kulisy powstawania odcinka Kuchni Lidla z Kingą Paruzel: https://allegro.pl/oferta/kulisy-powstawania-kuchni-lidla-z-kinga-paruzel-8792244642

• kulisy powstawania odcinka Kuchni Lidla z Karolem Okrasą: https://allegro.pl/oferta/kulisy-powstawania-kuchni-lidla-z-karolem-okrasa-8786244172

• zaproszenie dla dwóch osób na kolację przygotowaną przez Karola Okrasę w restauracji Platter by Karol Okrasa: https://allegro.pl/oferta/lidl-kolacja-w-platter-by-karol-okrasa-8786527767

Informacje o firmie:

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 32 krajach istnieje około 10.500 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 670.

Kontakt:

Biuro Prasowe

biuro.prasowe@lidl.pl

Strona www: https://www.lidl.pl

Facebook: https://www.facebook.com/lidlpolska

Instagram: https://www.instagram.com/lidlpolska/

YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlPolskaPL