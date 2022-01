Restauracja z Zabrza namawia do zdjęcia maseczki przed wejściem i zaprasza „wolnych ludzi”. Kontrowersyjny apel

Obostrzenia dotyczące restauracji w Polsce podczas pandemii koronawirusa

Od 15 grudnia 2021 roku w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki ochronnej w barach i restauracjach do momentu zajęcia miejsca przy stoliku. Nie wszystkim podobają się takie obostrzenia. Na facebookowym profilu restauracji z Zabrza pojawił się post, apelujący o niezakładanie maseczki ochronnej przed wejściem do lokalu. Właściciele Mandala Kitchen & Bar deklarują jednocześnie, że nikogo nie nakłaniają do łamania obostrzeń, ani do nienoszenia maseczek. Nie chcą tylko, by nosić je wszędzie. Zaznaczają, że parę razy apelowali do swoich klientów, aby nie zostawiali masek na stołach, w doniczkach, na wieszakach, by nie robili z nich oprawy do świeczników i nie topili w toalecie.