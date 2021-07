Rok szkolny 2021/2022 - terminy egzaminów, zakończenia roku szkolnego, ferii, przerw świątecznych

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Choć co roku wypadają w innych dniach, niektóre elementy w kalendarzu roku szkolnego są stałe. Wśród najważniejszych wydarzeń, które dotyczą każdego ucznia bez względu na etap edukacji, znajdują się:

rozpoczęcie roku szkolnego

przerwa świąteczno-noworoczna

ferie zimowe

zakończenie roku szkolnego

pojedyncze wolne dni wynikające z kalendarza świąt

Z kolei niektórych uczniów dotyczą również terminy egzaminów. To, jak bardzo wpływają one na proces edukacji uczniów, którzy w nich nie uczestniczą, zależy od szkoły. W jednym organizacja jest na tyle sprawna, że uczniowie młodszych klas nie tracą zajęć. W innych szkołach bywają to tzw. ciche lekcje lub obowiązkowe wyjścia na spacer czy do kina. Wśród najważniejszych egzaminów w kalendarzu szkolnym na rok 2021/2022 znajdą się: