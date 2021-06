Roksana Węgiel na Instagramie. Najnowsze zdjęcia młodej piosenkarki

Roksana Węgiel to jedna z najmłodszych polskich piosenkarek. Szersza publiczność poznała ją dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. Obiecująca przyszła gwiazda polskiej sceny muzycznej na swój profil na Instagramie wrzuca zdjęcia zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, a także zupełnie codzienne scenki podczas przygotowywania się do szkoły. Zobacz najnowsze zdjęcia na Instagramie Roksany Węgiel.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. 🔷 Zdjęcie 1

Buziaki dla wszystkich dzieciaków!😍

#dziendziecka 🔷 Zdjęcie 2

Już o północy ukaże się kolejny teledysk z najnowszej płyty @pawbeats "Nocnej"✨

który wraz z dźwiękiem nagrywany był na LIVE🎙🎙🎙

Dziękuję Marcin za kolejną cudowną współpracę.❤️✨

Uwielbiam ten numer, mam nadzieję, że Wam również się spodoba.✨

28.05

00:00

#przyjdzpomnie

#nocna

✨✨✨ 🔷 Zdjęcie 3

Wszystkiego najlepszego Mamo!

Dziękuję, że jesteś.

Kocham Cię❤️❤️❤️❤️

#mothersday #dzienmamy 🔷 Zdjęcie 4

Freedom🏔🏔🏔

#mountains #lovethisplace #view #freedom

#roxiewegiel 🔷 Zdjęcie 5

Udane zakupy?

Kto ich nie lubi...😏

Jak widać jestem już gotowa na słoneczne dni.😻

Dajcie znać co myślicie o tej letniej stylizacji z @primark 🌞

#roxie_wegiel #IWorkWithPrimark #Primania #Primark #Ad 🔷 Zdjęcie 6

🌺Rose🌺 🔷 Zdjęcie 7

CO SIĘ WYDARZYŁO?!!😱

Emocje dopiero opadły...DZIĘKUJEMY!!!! Jesteście najlepsi kochani!!! Ogromne wsparcie jakie nam przesyłaliście przez cały program było niesamowite😭😩❤️

Jestem ogromnie wdzięczna za tę przygodę!

Podziękowania należą się wszystkim osobom które pracowały nad produkcją, wszystkim choreografom, jurorom za wszystkie cenne uwagi i uczestnikom, spędziłam z Wami cudowne chwile.❤️

@oliwiaxgorniak dziękuję,że byłaś ze mną! Dałyśmy radę girl!😍😍😍

Ten program rozwinął mnie pod wieloma względami.❤️

Za każdym razem na scenie towarzyszyły mi inne emocje.

Choreografię, które dostawałyśmy były baaardzo zróżnicowane, za każdym razem wcielałyśmy się w inne role, nieraz wychodziłyśmy ze swojej strefy komfortu i to chyba w takich sytuacjach uczyłyśmy się najwiecej.🙈

To była przygoda życia!!!

Cieszymy się, że nasza ciężka praca została doceniona i wspólnie pomożemy fundacji dzieciom z chorobą nowotworową.🙏❤️

KOCHAM WAS!!! DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE MIŁE SŁOWA I WIELKIE WSPARCIE.🙏❤️❤️

#dancedancedance #dance #grateful 🙏 🔷 Zdjęcie 8

WIELKI FINAŁ @dancedancedancetvp JUŻ DZIŚ!!! OGLĄDAJCIE I SMSUJCIE🥰🥰🥰

DZIĘKUJEMY ZA PRZYGOTOWANIE NASZEJ CUDOWNEJ @kasia_mieczkowska KOCHAMY!!!🥰🥰🥰

Podziękowania należą się również

@artgolec z którym odtwarzałyśmy choreografię z pierwszego odcinka, to był mega fuuun🔥❤️

Oczywiście dziękuję też przeeekochanej osóbce @marcin.mielczarczyk z którym mogłam przygotowywać moją finałową solówkę🥰🥰🥰

BĘDZIE 🔥🔥🔥🔥

BUZIACZKIII💋💋💋 🔷 Zdjęcie 9

Dajcie znać co leci teraz u Was na wiosenno/ letnich playlistach.☀️

Ja non stop słucham "One Kiss"1️⃣💋 Ten numer mega kojarzy mi się z wakacjami😩🏝 🔷 Zdjęcie 10

Dziękuję Wam kochani za tak dobry odbiór mojego ostatniego tańca w @dancedancedancetvp 🙏😩❤️

To był jeden z moich najbardziej autentycznych występów.❤️

Chyba pierwszy raz przekazałam tyle emocji na scenie. Bardzo utożsamiam się z tą piosenką nie musiałam nic grać, byłam po prostu sobą.❤️

Dajcie znać jak Wam się podobało.🙏❤️ 🔷 Zdjęcie 11

👼🏻08.05.2021👼🏻

Jeden z najważniejszych dni w życiu mojego małego braciszka.💕

#pierwszakomuniaświęta 🔷 Zdjęcie 12

Cukierkowa Roksia zaprasza na dzisiejszy odcinek @dancedancedancetvp o 20.00 na TVP2❗️❗️❗️

DZIĘKUJEMY cudownemu @artgolec za świetne przygotowanie do naszego słodkiego duetu🍬🍬🍬 WE LOVE U!!!😩❤️

Jeszcze tego wieczoru ze słodkiej Roksanki przemienię się w scenicznego szaleńca...👹

Do solówki przygotowała mnie moja kochana dzikuska @cukiandcream docisnęła mnie na maxa, ale efekty były tego warte🙏💕 DZIĘKUJĘ CI CUKIŚ!!! Cieszę, się, że to akurat z Tobą mogłam przygotowywać choreografię do jednej z moich ulubionych piosenek🥰🥰🥰Loveeex100!💕💕💕

Powiem jedno, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!

OGLĄDAJCIE KONIECZNIE!!!🔥🔥🔥

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Roksana Węgiel to polska piosenkarka popowa, która zyskała popularność dzięki wygranej w pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Roxie Węgiel od najmłodszych lat interesowała się śpiewem i uczęszczała na lekce śpiewu. Na swoim koncie ma wiele popularnych piosenek, które przypadły do gustu młodszym i starszym fanom. Na Instagramie dzieli się fotkami z życia prywatnego, sesji zdjęciowych i tras koncertowych.

Boże Ciało z obostrzeniami. Są wytyczne GIS w sprawie pielgrzymek