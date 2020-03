Roomba serii 600. Wojskowa precyzja i przystępna cena

Dziś mało kto pamięta, że pierwsze algorytmy robota sprzątającego Roomba powstały na bazie tych, które firma iRobot stworzyła na potrzeby robotów wojskowych, mających za zadanie przeszukiwanie terenów zaminowanych. Roomba to pierwszy na świecie robot, który używa 3-stopniowego systemu odkurzania, opatentowanego przez firmę iRobot.. To ona wymiata zabrudzenia przy ścianach, w rogach pomieszczeń, aby skierować brud w stronę dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek. Te z kolei podnoszą je i z pomocą siły ssącej umieszczają je w zbiorniku robota.

Modele Roomba 675 oraz 676 powracają stylistycznie do klasycznej już serii 500, lecz posiadają najnowsze rozwiązania technologiczne. Jedną z najważniejszych innowacji ostatnich lat było wyposażenie robotów domowych w moduł łączności bezprzewodowej. To dzięki niemu obsługa robota jest jeszcze prostsza, a kontrolowanie stanu i pracy robota wygodniejsze. Nowe modele Roomba serii 600 współpracują z aplikacją na urządzenia mobilne – iRobot HOME. Dzięki niej użytkownik może uruchomić robota z dowolnego miejsca (np. z pracy, by mieć pewność, że wróci do idealnie czystego mieszkania), ustawić harmonogram pracy robota na każdy dzień tygodnia, sprawdzić stan urządzenia czy zamówić części zamienne.

Precyzyjna nawigacja

Wykorzystywany przez nowe roboty Roomba system nawigacji iAdapt wykorzystuje dane z kilkunastu czujników, aby robot efektywnie nawigował w pomieszczeniu. Dzięki niemu nie musimy się obawiać, że urządzenie spadnie ze schodów czy utknie na przeszkodzie. Charakterystyczne dla produktów firmy iRobot jest dostosowanie toru jazdy do napotkanych na trasie trudności – po dojechaniu do mebla roboty zwolnią, a siłę zetknięcia zminimalizuje dodatkowo amortyzowany zderzak. Z kolei przy nogach krzeseł czy stołów robot będzie poruszał się tak, aby efektywnie wyczyścić powierzchnię naokoło – w czym pomoże wirująca szczotka boczna. Niski profil robota pozwala na odkurzanie podłogi pod meblami, których prześwit jest większy niż 9,2 cm – co właściwie gwarantuje czystość we wszystkich zakamarkach mieszkania. Wyjątkowy w iRobotach Roomba jest też system Dirt Detect. Sprawia on, że robot stale monitoruje ilość zbieranych zabrudzeń, aby zintensyfikować swoją pracę tam, gdzie jest ich więcej. Między innymi to rozwiązanie sprawia, że modele od iRobot charakteryzują się tak wysoką skutecznością.

W zestawie oprócz robota Roomba 675 lub 676 użytkownik otrzymuje m.in. stację dokującą, do której robot wróci po zakończeniu sprzątania lub gdy zabraknie mu energii.

