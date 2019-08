Rowerem do pracy - czysty zysk dla pracodawcy!

Kim jest #RowerowyPracodawca?

#RowerowyPracodawca to taki, który wspiera swoich pracowników ułatwiając im dojazd rowerem do pracy. Już teraz, podobne wsparcie zadeklarowały marki takie jakie jak Bridgestone czy SAP Polska oraz między innymi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

„Namawiamy naszych członków do zadeklarowania rowerowego wsparcia dla pracowników, bo rower to chyba najprostsze narzędzie poprawiające kondycję pracownika. Takie firmy mogą być nie tylko przykładem innowacyjności w biznesie, ale też stać się liderami działań na rzecz naszej planety i środowiska naturalnego" - podkreśla Zbigniew Maciąg z Konfederacji Lewiatan, która jest partnerem kampanii społecznej Kręć Kilometry 2019.

Jak zdobyć tytuł?

Pracodawca, który podpisał deklarację, dołącza do grona firm, których logotypy są promowane na stronie kampanii społecznej Kręć Kilometry, zainicjowanej przez Fundację Allegro All For Planet: https://kreckilometry.pl/dla-firm. Wypełnienie deklaracji zajmuje tyle czasu, co przejechanie 250 metrów na rowerze.

„Wsparcie dla pracowników można okazać w różny sposób. Poprzez zbudowanie parkingu rowerowego albo szatni z prysznicami dla rowerzystów. Można pomyśleć o wycieczkach rowerowych w ramach integrowania zespołu. Już sama deklaracja planowanych działań jest krokiem w dobrą stronę. Chcemy pomóc w rozwoju rowerowego trendu w polskich firmach. Chcemy, by jeszcze więcej firm dołączyło do grona Rowerowych Pracodawców” – mówi Krzysztof Śpiewek, członek Zarządu Fundacji Allegro All For Planet.

Co daje rower?

Zdrowie i kondycję. Oszczędności. Krótszy czas dojazdu do pracy. Każdy ma swoje powody, by dojeżdżać do miejsca zatrudnienia na dwóch kółkach.

“Fundacja Allegro All For Planet od 8 lat podejmuje działania zmierzające do poprawy infrastruktury rowerowej. W całej Polsce można znaleźć już ponad 3 tys. miejsc parkingowych dla rowerów. Zbudowaliśmy unikatowe narzędzie, jakim jest serwis www.rowerowapolska.pl. To gigantyczna baza danych o zwyczajach rowerowych Polaków. W tym roku natomiast zwracamy bacznie uwagę na czyste powietrze, wskazując jak bardzo jazda na rowerze pomaga w zmniejszeniu śladu węglowego. Chcemy mocno uświadamiać Polaków, że każdy przejechany przez nich na rowerze kilometr, służy zdrowiu ludzi oraz naszej planety. Dodatkowo w tym roku, w rywalizacji rowerowej miast aż 50 miast liczących do 50 tysięcy mieszkańców, ma szansę na wygranie profesjonalnych czujników smogu.” – podkreśla Krzysztof Śpiewek z Fundacji Allegro All For Planet.

Pokazując korzyści z jazdy na rowerze, Fundacja Allegro All For Planet w ramach kampanii społecznej Kręć Kilometry, przelicza każdy przejechany przez uczestników kilometr na zmniejszony ślad węglowy. Na liczniku kampanii jest już ponad 32 milionów kilometrów a to ponad milion kilogramów CO2 mniej w atmosferze. A kampania trwa do końca września.

Więcej informacji o kampanii na https://kreckilometry.pl