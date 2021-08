Rysianka: pogoda od 27.08. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Beskid Żywiecki

Rysianka jest szczytem należącym do Grupy Lipowskiego Wierchu i Romanki w Beskidzie Żywieckim. Rysianka ma wysokość 1322 m n.p.m. Jest zwornikiem trzech grzbietów. Rysianka, podobnie jak Lipowski Wierch, jest niemal całkowicie zalesiona. Znajdują się na niej dwie polany. Tuż pod szczytem znajdują się Hala Koziorka oraz Hala Rysianka, na której jest schronisko PTTK na Hali Rysiance. Właśnie tutaj jest duży węzeł szlaków turystycznych. Między Rysianką a Trzema Kopcami utworzono rezerwat przyrody Pod Rysianką.

