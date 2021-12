Rząd wprowadza obostrzenia. Na krótko wróci nauka zdalna. Będą limity osób w restauracjach Blanka Aleksowska

Adam Jankowski

Nauka zdalna od 20 grudnia do 9 stycznia, limity na imprezach sylwestrowych, obowiązkowe szczepienia dla medyków, służb mundurowych i nauczycieli - to nowe obostrzenia, które we wtorek zapowiedzieli minister Adam Niedzielski i wiceminister Waldemar Kraska. Będą też zmiany w komunikacji publicznej, kinach i teatrach.