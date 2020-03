Samorządy pozostawione samym sobie w walce o jakość życia mieszkańców

Zgodnie z obowiązującym prawem władza centralna narzuca jednostkom samorządu terytorialnego coraz większe obowiązki, a tym samym zmusza je do ponoszenia większych wydatków. Z jednej strony mają one być finansowane z wpływów z podatków PIT i CIT (według zapisów ustawy z 2003 roku), z drugiej jednak subwencje i dofinansowania przekazywane przez władzę centralną są nieproporcjonalne do ponoszonych wydatków.

Tylko w latach 2004 – 2018 wydatki inwestycyjne poniesione przez samorządy wyniosły 494 mld zł i były wielokrotnie wyższe od tych, ponoszonych przez władzę centralną. Ze względu na ograniczoną pomoc z budżetu państwa samorządy same muszą szukać środków na finansowania swojej działalności. W ostatnich latach lokalni gospodarze pozyskali z środków unijnych ponad 170 mld zł.

- Bez większego wsparcia budżetu centralnego samorządy stracą możliwość realizacji dalszych inwestycji, rozwoju miast, gmin i wsi. Przyczyni się to także do drastycznego pogorszenia jakości usług publicznych i jakości życia. Dlatego jako Związek Miast Polskich apelujemy o zwiększenie zaangażowania budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia. Władze centralne powinny wywiązywać się ze swoich zadań, a nie przerzucać koszty ich realizacji na samorządy. Domagamy się również zrekompensowania ubytków wynikających z decyzji rządzących we wpływach z PIT – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, senator RP.

Udziały z wpływów z podatku PIT są jednym z zasadniczych źródeł finansów samorządów. Niestety, są one - jak przewidywał Związek Miast Polskich - coraz niższe z powodu wprowadzanych przez rząd reform. Olsztyn w 2020 roku otrzymał 28,6 mln zł, czyli o 867 tys. zł mniej niż rok wcześniej. W Gdańsku i Katowicach wpływy okazały się mniejsze nawet o ok. 1,8 mln zł. Z badania ankietowego ZMP przeprowadzonego w tym miesiącu w 241 miastach należących do Związku wynika, że dochody samorządów z podatku PIT między 2019 r. a styczniem 2020 r. zmniejszyły się o prawie 2 procent.

Niższe wpływy z PIT to głównie efekt reformy podatkowej wprowadzonej przez rząd w końcówce zeszłego roku (chodzi o obniżkę stawki z 18 do 17 proc., podwojenie kosztów uzyskania przychodów oraz tzw. zerowy PIT dla młodych). Ministerstwo Finansów oszacowało, że zmiany będę kosztować samorządy ok. 6 mld zł rocznie, ale mimo to zaplanowało, że łączne wpływy z tego podatku mają wzrosnąć w tym roku o ok. 2 proc., do 57 mld zł.

Związek Miast Polskich oraz Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przygotowały debaty merytoryczne dotyczące polskich samorządów. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl