Sernik z trzech składników - wielkanocny hit od najlepszewkuchni.pl

Życzymy wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Dbajcie o siebie i sprawcie sobie dużo kulinarnej radości!

Przepisy:

Sernik z trzech składników

składniki

• 4 jajka

• 160 g białej czekolady

• 160 g serka śmietankowego Łaciaty naturalny

Dodatkowo:

• 1 szklanka gorącej wody

• masło do wysmarowania formy

• cukier puder do posypania

• ulubione owoce do dekoracji

Przygotowanie

Krok 1

Rozgrzej piekarnik do 170 stopni C. Boki i dno formy wysmaruj masłem, brzegi dodatkowo wyłóż papierem do pieczenia.

Krok 2

Połam czekoladę na kawałki. Wrzuć do miski, a następnie umieść ją nad garnkiem z gotującą się wodą, tzw. kąpiel wodna.

Krok 3

Rozpuszczoną czekoladę wystudź. Dodaj serek i delikatnie wymieszaj.

Krok 4

Oddziel żółtka od białek. Dodaj je do masy czekoladowo-serowej. Wszystko razem wymieszaj rózgą.

Krok 5

Białka ubij na sztywną pianę. Dodaj wcześniej powstałej masy, delikatnie wszystko połącz. Przelej powstałe ciasto do formy.

Krok 6

Na blachę wylej szklankę gorącej wody. Ciasto należy piecz przez 15 minut w temperaturze 170 stopni C. Następnie zmniejsz temperaturę do 160 stopni C i piecz kolejne 20 minut. Po tym czasie wyłącz piekarnik i pozostaw ciasto na 20 minut aż wystygnie.

Krok 7

Wyjmij z piekarnika, wystudź całkowicie. Podawaj posypane cukrem pudrem, z ulubionymi owocami i rozkoszuj się smakiem!

Mazurek orzechowy

Składniki

Ciasto:

• 300 g mąki tortowej

• 200 g masła Łaciate

• 3 duże ugotowane żółtka

• szczypta soli

• 150 g cukru pudru

• rozmącone jajko

Masa:

• powidła śliwkowe

• 1 puszka masy kajmakowej 379 g

• 200 g czekolady ciemnej

• 6 łyżek mleka Łaciate (lub więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba)

• płatki migdałów do ozdoby

• kilka orzechów włoskich do ozdoby

Przygotowanie

Krok 1

Przygotowujemy ciasto. Mąkę przesiewamy z cukrem pudrem i dodajemy sól. Masło siekamy i również dodajemy do mąki. Ugotowane żółtka przecieramy przez sito i dodajemy do ciasta. Zagniatamy. Następnie wstawiamy ciasto do lodówki na 15 minut.

Krok 2

Nastawiamy piekarnik na 180 stopni C. Formę wykładamy papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkowujemy i układamy je w dowolnym kształcie, jednocześnie wyrównując powierzchnię. Zostawiamy trochę ciasta, aby zrobić z niego wałeczek dookoła. Nakłuwamy spód ciasta widelcem. Smarujemy boki roztrzepanym jajkiem. Wkładamy gotowe ciasto do piekarnika. Pieczemy tak długo, aż ciasto się zrumieni, czyli około 12-16 minut.

Krok 3

Po upieczeniu ciasto lekko studzimy. Następnie smarujemy spód powidłami śliwkowymi i wykładamy masę kajmakową. Czekoladę wraz z mlekiem rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Jeśli czekolada jest zbyt gęsta, dodajemy więcej mleka.

Krok 4

Stopniowo wylewamy czekoladę na masę kajmakową. Rozprowadzamy delikatnie nożem, wygładzając powierzchnię. Dekorujemy płatkami migdałowymi i orzechami. Smacznego!

