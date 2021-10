Sklepy otwarte 3.10? Czy jutro wypada niedziela handlowa? Gdzie możesz jutro zrobić zakupy?

Czy 3.10 jest niedziela handlowa?

Nie. Jutrzejsza niedziela nie jest handlowa 😬

Galerie handlowe i większość sklepów będzie jutro zamkniętych.

Szukasz pomysłu na spędzenie niedzieli? Zakupy to nie wszystko! Niedziela bez zakupów, to świetna okazja, by inaczej spędzić czas. Możesz przecież: