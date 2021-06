Śnieżka - pogoda dzisiaj (23.06). Warunki w górach (Karkonosze)

Śnieżka ma wysokość 1603,3 m n.p.m. i znajduje się na granicy polsko-słowackiej. Śnieżka jest okrzyknięta najwyższym szczytem Karkonoszy i Sudetów. Ponadto należy do Korony Sudetów Polskich, Korony Sudetów, Korony Europy oraz Korony Gór Polski. Śnieżka mieści się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

W ciągu dnia na Śnieżce (Karkonosze) odczuwalna temperatura wyniesie 11 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 66%.

W nocy z czwartku na piątek najniższa spodziewana temperatura to 13 °C, natomiast prędkość wiatru - 11 km/h. Może spaść do 5 mm deszczu.

piątek, 25.06.2021

Odczuwalna temperatura w ciągu dnia na Śnieżce ma wynieść 6 °C. Według prognozy pogody, prawdopodobieństwo opadów wynosi 52%.

Minimalna temperatura: 10 °C,

Maksymalna temperatura: 11 °C,

Prędkość wiatru: 24 km/h,

Opady deszczu: 2 mm

W nocy z piątku na sobotę najniższa spodziewana temperatura to 10 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 21 km/h. Deszczu może spaść do 2 mm.

sobota, 26.06.2021

Za dnia odczuwalna temperatura na Śnieżce ma wynosić 5 °C. Możliwość wystąpienia opadów to 27%.

Minimalna temperatura: 9 °C,

Maksymalna temperatura: 11 °C,

Prędkość wiatru: 22 km/h,

W nocy z soboty na niedzielę minimalna temperatura wyniesie 9 °C, natomiast wiatr ma mieć prędkość do 11 km/h.

niedziela, 27.06.2021

W ciągu dnia na Śnieżce (Karkonosze) odczuwalna temperatura wyniesie 9 °C. Prawdopodobieństwo opadów to 14%.