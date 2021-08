Śnieżnik: pogoda od 12.08. Prognoza na dzisiaj i kolejne dni - Masyw Śnieżnika

Warunki pogodowe: Śnieżnik, Masyw Śnieżnika (12.08)

Słońce zajdzie dziś o godzinie 20:17. Częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 13 do 15 °C.

Według meteorologów, na Śnieżniku o godz. 18:00 w czwartek powinno być:

Temperatura: 19 °C

Prędkość wiatru: 1 km/h

W czwartek o godz. 21:00 na Śnieżniku przewidywane są następujące warunki:

Temperatura: 15 °C

Prędkość wiatru: 6 km/h

Na Śnieżniku (Masyw Śnieżnika) o godz. 00:00 spodziewane są:

Temperatura: 13 °C

Prędkość wiatru: 6 km/h

Prognozę pogody dla Śnieżnika na najbliższy tydzień znajdziesz poniżej.

Śnieżnik

Śnieżnik jest najwyższym, granicznym szczytem po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich i w Masywie Śnieżnika. Na szczycie znajduje się znak graniczny. Śnieżnik ma wysokość 1423 m n.p.m. Śnieżnik to najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika. W całych Sudetach jest 17. szczytem co do wysokości. Jest to jedyna góra w Masywie Śnieżnika, która wystaje ponad granicę lasu. Śnieżnik należy do Korony Gór Polski.