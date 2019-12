Sportowe emocje na wyciągnięcie ręki! Najbliższe weekendy pełne wrażeń podczas Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jumping!

Fortuna Puchar Świata Deluxe Ski Jumping, to oficjalne Mistrzostwa Polski w Deluxe Ski Jump. 22 listopada zainaugurowany w Wiśle, a tydzień później rozegrany w Katowicach. W zabawie wzięło już udział blisko 900 fanów skoków narciarskich, a najlepsi z nich, z sumą ponad 200 punktów. Zmaganiom uczestników Fortuna Deluxe Ski Jump, na skoczni K250 Słowenia, kibicuje Dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN, Adam Małysz: Lubiłem grać w DSJ, chociaż nie jestem wielkim fanem gier komputerowych. To była kultowa gra, więc chyba nie ma osoby, która choć raz by w nią nie zagrała. Cieszę się na tę reaktywację i, że fanom się to podoba -powiedział.

Jak grać, żeby wygrać

W trakcie zawodów do dyspozycji uczestników są cztery stanowiska z komputerami: trzy z nich służą do treningów, a jeden jest dedykowany do oddawania konkursowych skoków. Każdy zawodnik na miejscu może skorzystać z dwuminutowej sesji treningowej, po której oddaje dwa skoki w sesji konkursowej. O czym trzeba pamiętać, radzi Apoloniusz Tajner, Prezes Zarządu PZPN - Ja zagrałem kilka razy i muszę przyznać, że DSJ wymaga dużo treningu. Najważniejsze, by wyczuć moment odbicia z progu. Zawodnicy trenują to latami, dzięki czemu uzyskują pełen automatyzm. Te same zasady dotyczą DSJ, dlatego zachęcam do udziału w zabawie, by na własnej skórze poczuć emocje towarzyszące skokom narciarskim.