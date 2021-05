Sprawdzone przepisy na domowe przetwory. Wiesz, jakie są metody przygotowywania?

Domowe przetwory powinny znaleźć się w każdej spiżarni. Najlepiej smakują te przygotowane samodzielnie. Są również zdecydowanie zdrowsze i naturalne, niż ich sklepowe odpowiedniki. Najlepiej wybierać sezonowe owoce i warzywa, z własnego ogródka lub zakupione na targu od zaufanego sprzedawcy. Zastanawiasz się, jak przygotować ogórki konserwowe lub sok z aronii? A może chcesz wiedzieć, jak zrobić własnych przecier pomidorowy? Podpowiadamy sprawdzone przepisy na domowe przetwory, które powinny znaleźć się w każdej spiżarni. Wypróbuj i ciesz się pysznym smakiem samodzielnie przygotowanych przetworów. Poznaj różne metody na domowe przetwory.

Domowe przetwory – podstawowe informacje Domowe przetwory przygotowujemy końcem lata i początkiem jesieni. Pamiętaj, że owoce i warzywa mają być świeże, ale nie bardzo dojrzałe. Nie mogą być również uszkodzone. Ważne jest również, by wybierać sezonowe produkty. Oprócz świeżych owoców i warzyw do przetworów będą potrzebne również słoiki. Muszą być starannie umyte i wyparzone lub wyprażone w piekarniku. Jeśli używasz słoików używanych, zwróć uwagę na to, czy nakrętki nie są uszkodzone oraz czy słoik nie przeszedł zapachem produktów, które były w nim wcześniej. Słoiki trzeba wyparzyć lub wyprażyć. W celu wyparzenia słoików wsadź je do garnka z zimną wodą i doprowadź wodę do wrzenia na wolnym ogniu. W taki sposób wyparzaj słoiki przez 5 min. Następnie pozostaw je do ostygnięcia i porządnie je wysusz. Słoiki można wyparzać również w mikrofali i zmywarce. Innym sposobem jest wyprażanie słoików. Słoiki (bez nakrętek) wsadź na blaszce do piekarnika nagrzanego do 100°C na 5 min. Następnie wyłącz piekarnik i zostaw w nim słoiki do wystygnięcia. Przy tej metodzie nie trzeba wycierać słoików. Pamiętaj jednak, żeby nie wkładać mokrych lub zimnych słoików do piekarnika, bo pękną.

Domowe przetwory – metody przygotowywania Istnieje kilka metod przygotowywania domowych przetworów. Są to: Marynowanie – marynowanych potraw nie można jeść w dużych ilościach, ponieważ mogą niekorzystnie wpływać wtedy na zdrowie. Najlepiej używać dobrej jakości octu winnego. Marynata musi odstać co najmniej 2-3 tyg. Po otwarciu powinno się je jak najszybciej zjeść.

Mrożenie - mrożone owoce i warzywa zachowują niemal wszystkie składniki odżywcze. Warzywa korzeniowe przed mrożeniem warto obrać, pokroić i krótko zagotować. Mrożone owoce i warzyw

Kiszenie – kiszonki dobrze wpływają na jelita, pobudzają apetyt i trawienie. Warzywa, które najlepiej nadają się do kiszenia: kapusta, ogórki, buraki, kalafiory, marchew, rzodkiew, cebula. Owoce, które najlepiej się sprawdzą do kiszenia: jabłka, śliwki węgierki, gruszki, także cytryny i winogrona. Owoce powinny być dojrzałe, ale nie przejrzałe. Nie mogą mieć żądnych uszkodzeń i zepsutych części. Owoce i warzywa powinny być całkowicie przykryte sokiem, by nie rozwijała się na nich pleśń.

Pasteryzowanie – pasteryzacja jest jedną z najpopularniejszych metod. Technika ta polega na ogrzewaniu produktów do temperatury pomiędzy 60° a 100°C w zamkniętym pojemniku. Są dwie techniki pasteryzacji – na mokro i na sucho.

Suszenie – suszone owoce i warzywa tracą swoje witaminy w trakcie suszenia. Suszone owoce doprze wpływają na pracę przewodu pokarmowego. Jednak z racji na ich wysoką kaloryczność nie powinno się ich jeść w dużych ilościach. Najlepiej jest suszyć owoce i warzywa w piekarniku, ponieważ wysoka temperatura dodatkowo zabija drobnoustroje.

Domowe przetwory – przepisy Podajemy kilka przepisów na domowe przetwory. Ogórki konserwowe - składniki na 3 słoiki: 1 kg ogórków gruntowych, szklanka octu spirytusowego 10%, litr wody, 80 g cukru, łyżka soli kamiennej, 1 marchewka, pół cebuli, 2 ząbki czosnku, pół korzenia chrzanu, 2 gałązki kopru z baldachimami, 4 liście laurowe, 6 ziaren ziela angielskiego, pół łyżeczki czarnego pieprzu w ziarnach, 3 łyżeczki ziaren gorczycy.

Sposób przygotowania: Do garnka wlej wodę i dodaj liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Zagotuj wodę i następnie dodaj sól i cukier. Ponownie zagotuj wodę a następnie zmniejsz ogień i gotuj wywar pod przykryciem przez 10 min. Odstaw garnek z palnika i po chwili wlej ocet. Odstaw do całkowitego przestygnięcia. Następnie marchewki obierz i pokrój w plasterki. Cebulę obierz i podziel na kawałki. Ząbki obierz i przekrój na pół. Chrzan obierz i pokrój na plasterki. Koper również podziel na mniejsze kawałki. Do słoików wsyp po łyżeczce gorczycy i dodaj po równo pokrojone warzywa. Umyte ogórki wsadzaj do słoików pionowo, jasną stroną do góry. Do słoików wlej zalewę tak, by przykryła ogórki. Od razu zakręcaj słoiki. Ogórki przed schowaniem do spiżarki należy poddać pasteryzacji.

Sok z aronii - składniki na 1,2 l: 1 kg owoców aronii, garść liści aronii, 500 g cukru, 500 ml wody. Sposób przygotowania: Owoce umyj a następnie zdejmij z gałązek. Owoce z liśćmi umieść w garnku i zalej wodą. Zagotuj wywar pod przykryciem. Zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem przez 40 min. Po tym czasie nie zdejmuj przykrywki i odstaw do wystygnięcia. Następnie do drugiego garnka przelej sok przez sito. Dodaj cukier. Na małym ogniu gotuj sok ciągle mieszając, by cukier nie osiadł na dnie i się nie przypalił. Jak cukier się rozpuści i sok lekko zagotuje możesz przelać go do butelek. Przecier pomidorowy - składniki na 1,2 l: 2 kg pomidorów, 5 g cukru, 5 g soli, szczypta pieprzu.