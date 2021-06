Sprzęt fitness: rowerek stacjonarny, bieżnia czy stepper. Dlaczego warto mieć te sprzęty w domu?

Ćwiczenia w domu. Sprawdź, jak codzienny trening wpływa na zdrowie i odporność

Obecna sytuacja kolejny raz zmusiła nas do pozostania w domu. Codzienna, spontaniczna aktywność fizyczna, taka jak spacer do szkoły lub pracy została mocno ograniczona. Na zmniejszenie ilości ruchu w ciągu dnia znacznie wpłynęło również zamknięcie klubów fitness oraz siłowni. Chcesz pozostać w dobrej formie? Czas postawić na ćwiczenia w domu. Codzienny trening to nie tylko klucz do utrzymania zdrowej i smukłej sylwetki. Ruch i aktywność fizyczna mają również duży wpływ na odporność naszego organizmu. Tak szczególnie istotną w okresie jesienno-zimowym. To odpowiednia pora, by wprowadzić nowe nawyki, ruszyć się z kanapy i zadbać o swoje zdrowie w sportowym stylu.