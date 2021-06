Sukienki maxi na co dzień i na wesele. Fasony plus size w stylu boho

Jeśli z kolei szukamy sukienki maxi wieczorowej, lepiej postawić na ciemniejsze kolory, ale bardziej połyskujące tkaniny, które będą ładnie odbijać światło. Do takiej długiej sukni warto zaszaleć z wysokim obcasem - dzięki temu proporcje sylwetki zmienimy jeszcze bardziej.

Letnia sukienka wcale nie musi być krótka. Szczególnie, jeśli wybieramy się na ślub. W takiej sytuacji świetnie sprawdzą się sukienki maxi na wesele, które pięknie falują w tańcu, a jednocześnie zapewniają wygodę. Ponieważ taka suknia zakrywa sporą część ciała, warto wybrać coś z lżejszego materiału, aby w upalny weselny dzień było po prostu komfortowo. Ponieważ panny młode często również wybierają suknie do ziemi, warto postawić na kolor czy chociaż wzory, które odróżnią naszą weselną sukienkę maxi od sukni ślubnej.

Dł. w rozm. 36/38 ok. 94 cm.

Długa sukienka ciążowa i do karmienia piersią, w k…

Sukienka ciążowa i do karmienia piersią LENZING™ ECOVERO™ bonprix ...

Dł. w rozm. 36/38 ok. 126 cm.

Wyjątkowo kobiece sukienki maxi boho dodadzą romantyczności i naturalności każdej stylizacji. Największy wybór sukienek tego typu to właśnie długie sukienki, do kostek, jak i za kolano, do połowy łydki. Sukienki boho dobrze wyglądają szczególnie na szczupłej sylwetce.

Panie o kobiecych kształtach podchodzą bardziej ostrożnie do ubrań w stylu boho. Zazwyczaj wybierają sukienkę, która albo ma ciekawy deseń, albo falbany. Połączenie obu tych elementów może być zbyt przytłaczające.

Sukienki maxi plus size

Oferta sklepów sukienek maxi plus size jest dość szeroka - od codziennych, wygodnych, przez zwiewne kreacje, aż po suknie wieczorowe plus size. W przypadku sukienek do ziemi warto wybrać fason, który jest odcinany pod biustem lub w talii, aby nadać sylwetce odpowiednie proporcje.

Jeśli wybierzemy nie sukienkę maxi plus size, ale sięgająca nieco wyżej, do połowy łydki, a do tego dobierzemy buty ze szpiczastym przodem, nawet przy niskim wzroście możemy uzyskać efekt wydłużenia sylwetki.