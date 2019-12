Świąteczne pomaganie przez niemarnowanie

W koszach ląduje najczęściej pieczywo, owoce, wędliny i warzywa. Dlaczego wyrzucamy? Najczęstszym powodem są zbyt duże zakupy i porcje posiłków, niewłaściwe przechowywanie jedzenia i robienie zakupów bez wcześniejszego planu. Ograniczenie zjawiska marnowania jedzenia miałoby również pozytywny wpływ na środowisko - produkcja i transport zużywają ogromne ilości wody i energii(2). Co możemy zrobić we własnym domu, by ograniczyć wyrzucanie żywności?

Kupujmy świadomie

Przed udaniem się do marketu, warto sprawdzić, czy potrzebnych produktów nie znajdziemy w domu. Przejrzyjmy lodówkę, otwórzmy szafki – unikniemy w ten sposób kupowania jedzenia w nadmiernej ilości, której potem nie wykorzystamy. Po ustaleniu, czego potrzebujemy, warto zrobić listę – nie tylko o niczym nie zapomnimy, lecz także nie wrócimy do domu z niepotrzebnymi zakupami. Warto tez zwrócić uwagę na sezonowość produktów – konkretne owoce i warzywa są smaczniejsze i bardziej wartościowe o różnych porach roku.



Rozsądnie przechowujmy

Każdy produkt wymaga innego sposobu przechowywania, by zachował świeżość na dłużej. Po pierwsze – przemeblujmy naszą lodówkę, bo tam znajduje się najwięcej jedzenia, które ma stosunkowo krótki termin przydatności. Na dolnej półce, czyli tam, gdzie temperatura jest najniższa, trzymajmy świeże mięso i ryby, na środkowej – sery i wędliny, a na górnej – mleko i produkty mleczne, dżemy, jajka, surówki i sałatki. Dolne szuflady, w których temperatura jest zbliżona do górnej półki, są przeznaczone do przechowywania owoców i warzyw – trzymając je w niższych temperaturach, możemy je uszkodzić. Na półkach po wewnętrznej stronie drzwi lodówki przechowujmy jedynie te produkty, które nie wymagają szczególnie niskich temperatur – masła, oleje, sosy i soki(3). Nie wszystkie owoce i warzywa lubią chłód – cebula, czosnek, pomidory, ogórki a także cytrusy i wszelkie owoce egzotyczne należy trzymać poza lodówką. By pieczywo dłużej pozostało świeże, wkładajmy je do lnianego woreczka lub drewnianego chlebaka.



Wykorzystujmy inaczej

Jeśli zauważymy w naszych domowych zapasach produkty, których termin przydatności zbliża się do końca, wcale nie musimy ich wyrzucać. Możemy uratować je przed zmarnowaniem na wiele sposobów: poprzez pasteryzowanie, kiszenie, mrożenie i suszenie. Z owoców przygotujemy doskonałe kompoty, dżemy, soki i powidła, a z warzyw – kiszonki, które idealnie sprawdzą się zimą oraz słone przekąski lub sosy. Mrozić natomiast możemy niemalże wszystko; zarówno świeże produkty, jak i gotowe potrawy, których nie zdążyliśmy zjeść. Resztki z przygotowanych posiłków możemy zmienić w sałatki, zapiekanki makaronowe lub ziemniaczane. Z czerstwego chleba przygotujemy pyszne tosty francuskie lub grzanki do zupy. Dzięki wtórnemu wykorzystywaniu jedzenia nie tylko unikniemy jego niepotrzebnego marnowania, lecz także urozmaicimy nasze jadłospisy.



Dzielmy się

Święta to czas, w którym nikt nie powinien być głodny. Podczas gdy tak ogromne ilości jedzenia lądują w koszu, w niektórych miejscach wciąż go brakuje – dlatego istnieją organizacje, które wspierają potrzebujących darowiznami żywnościowymi. Kaufland we współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności podejmuje szereg działań zmierzających do pomocy potrzebującym i ograniczania marnowania żywności. Dzięki temu potrzebna żywność jest przekazywana do schronisk dla bezdomnych, domów pomocy społecznej, hospicjów, domów samotnej matki i wielu innych instytucji. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 28 października 2019 roku firma przekazała 164 tony żywności o wartości ponad 1,6 mln zł, a w dniach 29-30 listopada na terenie marketów zorganizowano Świąteczną Zbiórkę Żywności, dzięki której klienci mogli podzielić się swoimi zakupami z tymi, którzy potrzebują pomocy. Działania firmy Kaufland w zakresie niemarnowania żywności są częścią szerszej kampanii CSR pod hasłem „Zróbmy to razem.”, w której sieć podejmuje szereg inicjatyw z zakresu odpowiedzialności społecznej zmierzających m.in. do ograniczenia zużycia plastiku, ochrony środowiska i pomocy potrzebującym.

Pamiętajmy, że nawet nasze najmniejsze działania i gesty, mogą zrobić ogromną różnicę.

