Święta coraz bliżej - jak szybko poradzić sobie z przedświątecznymi porządkami?

Urządzenie to nie daje swojemu starszemu – tradycyjnemu odpowiednikowi żadnych szans. Koniec w wyżymaniem mopa, czekaniem aż podłoga po myciu wyschnie, czy szorowaniem. A gdy roztargniony Mikołaj, zostawiając prezenty pod choinką, pozostawi też błoto na podłodze – będziesz przygotowana też i na taką niespodziankę.

Mop elektryczny FC 3 trudno nawet porównywać do zwykłego mopa. Jest to urządzenie o wiele bardziej zaawansowane technicznie, co sprawia, że porządki stają się czystą przyjemnością, czego chyba nikt nie powie o tradycyjnym mopowaniu podłogi. Jego obracające się szybko pady z mikro włóknami są na bieżąco zwilżane świeżą wodą, podczas gdy cały brud z podłogi jest odprowadzany do specjalnego zbiornika.

Dzięki swojej lekkiej i elastycznej konstrukcji bez trudu umyje podłogę także pod meblami. Jest także łatwe w przechowywaniu. Po myciu FC 3 pozostaje na podłodze tylko wilgoć resztkowa, co oznacza, że można go używać na wszystkich rodzajach posadzek, także na parkietach.

Wiadomo, że przyzwyczajenie to druga natura. Jeśli od zawsze myjesz podłogi zwykłym mopem, to z pewnością weszło Ci to w nawyk i być może nie wyobrażasz sobie, że można prościej i wygodniej – z nowym FC 3.

Warto też zwrócić uwagę, że podłoga po czyszczeniu mopem FC 3 jest sucha dosłownie w mgnieniu oka. Schnięcie trwa około dwóch minut, dzięki temu nie ryzykujesz pośliźnięcia się na mokrej podłodze. Dodatkowo brak kabla i bateria litowo-jonowa zapewniają maksymalną swobodę ruchów. Wyświetlacz LED pokazuje bieżący poziom naładowania baterii.

Warto w te Święta ułatwić sobie pracę i wznieść porządki domowe na wyższy poziom. Dzięki temu porządki nie będą tak męczące i potrwają krócej. Dzięki temu zachowasz siły, by cieszyć się wyjątkowością magicznego świątecznego czasu.