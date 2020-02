Święto miłości w Kaufland

Święty Walenty – patron zakochanych

Walentynki swoją nazwę zawdzięczają chrześcijańskiemu biskupowi pełniącemu służbę w III wieku w Cesarstwie Rzymskim. Za jego życia cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzenia w związki małżeńskie, twierdząc, że tylko legioniści, którzy nie mają rodzin, mogą z dostatecznym poświęceniem walczyć za bezpieczeństwo i honor swojej ojczyzny. Zakazowi temu sprzeciwił się św. Walenty, udzielając błogosławieństwa podczas ślubów żołnierzy. Za swoje nieposłuszeństwo został wtrącony do lochu, gdzie zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda głosi, że dziewczyna pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy wieści o tym wydarzeniu dotarły do Cesarza, skazał on duchownego na śmierć. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku, a ostatni list skreślony ręką biskupa do jego ukochanej kończył się podpisem „Od Twojego Walentego”. Tradycja podpisywania miłosnej korespondencji w ten sposób powraca corocznie właśnie 14 lutego[1].

Walentynki na świecie

Święto zakochanych obchodzone jest w Europie już od średniowiecza, chociaż zwyczaje związane z poszukiwaniem wybranki serca istniały jeszcze w Cesarstwie Rzymskim, gdzie imię ukochanej losowało się ze specjalnej urny. W Anglii powstała najstarsza kartka walentynkowa, którą Karol Orleański napisał do swojej żony, gdy przez 25 lat był więziony w twierdzy Tower of London. Święto wspomina również William Szekspir jednak nie, jak mogłoby się wydawać, w „Romeo i Julii” lecz w „Hamlecie”. Za popularyzację Walentynek w Wielkiej Brytanii i na świecie odpowiada jednak przede wszystkim pisarz Walter Scott. Na wyspach jeszcze do niedawna funkcjonowała tradycja przebierania dzieci za dorosłych oraz wspólne śpiewanie miłosnych piosenek. W Czechach Walentynki obchodzi się dwa razy w roku – 14 lutego i 1 maja. W tym czasie szczególną popularnością cieszy się most Karola w Pradze, ponieważ zwyczaj głosi, że kłódka powieszona na balustradzie zabytku gwarantuje przetrwanie miłości. W Danii mężczyźni wysyłają kobietom gaekkebrev, czyli humorystyczny, rymowany list. Dziewczyna, która trafnie odgadnie autora listu może liczyć na dodatkowy upominek w czasie Wielkanocy. Włosi wierzą, że pierwszy mężczyzna, którego niebędąca w związku kobieta zobaczy 14 lutego zostanie jej mężem.

Również na drugim końcu świata świętuje się dzień miłości. W Malezji zakochani, aby udowodnić swoją miłość, skuwani są na tydzień kajdankami. Jeśli ich uczucie przetrwa tę trudną próbę, zostają wynagrodzeni pieniędzmi. W Japonii, w odróżnieniu od wielu innych regionów, to kobiety wręczają walentynkowe upominki w postaci czekoladek. Czekoladki są podzielone na gri-choko, które ofiarowuje się kolegom oraz honmei-choco - zarezerwowane dla ukochanego. Żeby jednak panie nie były stratne, miesiąc później to one otrzymują upominki. Chińskie walentynki, obchodzone w połowie sierpnia, związane są z legendą i przez długi czas nie funkcjonowały jako święto zakochanych, lecz tradycja obchodzona przez panny na wydaniu[2].

