Świętuj Dzień Pizzy z siecią Kaufland!

Historia Pizzy

Choć pizza najbardziej kojarzy się z Włochami, to okrągłe placki znane były niemalże wszystkim kulturom starożytnym. W Egipcie pełniły funkcję płatniczą, w Grecji zajadano się plakousem – płaskim chlebem z serem feta i czosnkiem, a w starożytnym Rzymie popularne były focaccie z ziołami[1]. Pizza, którą znamy dziś wywodzi się z neapolitańskich placków, sprzedawanych na ulicy i przeznaczonych dla biedoty. Pizza przeobraziła się w pełnoprawne danie dopiero po sprowadzeniu z Ameryki do Europy pomidorów. Zaczęto do niej dodawać również więcej ziół, ser, ryby i oliwę. Pierwsze pizzerie pojawiły się w Neapolu w XVIII wieku i od razu stały się popularne. Istnieje popularna opowieść o neapolitańskim kucharzu, który w 1889 roku przygotował specjalnie dla królowej Włoch – Małgorzaty – pizzę z pomidorami, bazylią i mozzarellą - kolory dodatków na pizzy miały reprezentować barwy narodowe Włoch. Pizza została nazwana na cześć królowej Margheritą i od tego czasu jest uznawana za najpopularniejszą pizzę - mimo, że nie sposób dziś zliczyć wariacji na temat tej potrawy.

Jaką pizzę jada się na świecie?

Już w samych Włoszech funkcjonuje kilka jej odmian – oprócz pizzy neapolitańskiej jest też sycylijska - kwadratowa, na bardzo grubym cieście. Po II wojnie światowej włoscy imigranci przywieźli recepturę pizzy do Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawiły się kolejne jej rodzaje i Ameryka została jej drugą ojczyzną. Pizza nowojorska jest silnie inspirowana neapolitańskim oryginałem – ma cienkie ciasto, jest elastyczna i chrupiąca. W Chicago pizzę piecze się w głębokim naczyniu, a wysokie ciasto wypełniane jest po brzegi sosem pomidorowym i serem. W Polsce najpopularniejszymi dodatkami do pizzy są szynka i pieczarki, wielu zwolenników ma też margherita i pizza hawajska – kontrowersyjna pizza z ananasem i szynką, najprawdopodobniej wymyślona w Kanadzie przez... Greka.

Dzień Pizzy z Kaufland

