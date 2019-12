Sylwester na świecie – różne tradycje witania nowego roku

Już w samej Europie istnieje wiele nadzwyczajnych tradycji noworocznych. Hiszpanie mają w zwyczaju zjedzenie o północy 12 winogron, by zapewnić sobie szczęście i pomyślność, Duńczycy rozbijają talerze o drzwi swoich przyjaciół, co ma świadczyć o dużym gronie znajomych, a w Szkocji momentem kulminacyjnym hucznie obchodzonego Sylwestra jest spalenie łodzi wikingów w historycznej części Edynburga[1]. A jak Nowy Rok świętuje się w bardziej oddalonych od Polski miejscach?

Japonia – trzy dni świętowania

Japończycy od roku 1873 świętują Nowy Rok według kalendarza gregoriańskiego, czyli 1 stycznia. Wcześniej obchodzono go zgodnie z chińskim kalendarzem księżycowym, a w niektórych miejscach w Japonii Nowy Rok wciąż witany jest zgodnie z tradycją wietnamską czy koreańską. Celebracja trwa u Japończyków aż trzy dni, bo Nowy Rok jest dla nich datą szczególnie szczególną i symboliczną, zwiastuje nadejście „nowego”, daje szansę na rozpoczęcie lepszego etapu w życiu i pożegnanie zmartwień i utrapień. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w całej Japonii rozbrzmiewają dzwony buddyjskich świątyń. W pierwszy dzień stycznia rodziny wspólnie modlą się przy domowych ołtarzach, podejmują noworoczne postanowienia i składają życzenia. W Japonii Nowy Rok jest postrzegany jako święto wyjątkowo rodzinne i - w przeciwieństwie do Polski - nie jest to okazja do hucznego świętowania i zabawy. Japońskie rodziny spotykają się na uroczystej kolacji, składającej się z tradycyjnych noworocznych potraw, z których każda ma symbolizować spełnienie życzeń, zapomnienie o złych wspomnieniach, dobrobyt i długowieczność domowników.[2]

USA – publiczna celebracja

Amerykanie obchodzą Sylwestra podobnie jak Polacy – spędzają go na przyjęciach lub w klubach, w gronie przyjaciół lub rodziny, bawiąc się i tańcząc. Wiele uroczystości odbywa się na ulicach i placach, a jednym z najpopularniejszych miejsc w całych Stanach Zjednoczonych jest Times Square, na co dzień jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Nowym Jorku, pełne jaskrawych bilbordów i telebimów. 31 grudnia gromadzą się na nim wielotysięczne tłumy, a sylwestrowa zabawa jest transmitowana na żywo na całym świecie. Tradycja świętowania Nowego Roku właśnie w tym miejscu została zapoczątkowana w 1904 roku, kiedy ówczesny właściciel New York Times’a Alfred Ochs uczcił otwarcie nowego budynku gazety. Trzy lata później, 31 grudnia 1907 roku, zrodziła się tradycja, która trwa do dziś. Minutę przed północą, ze specjalnego masztu po środku Times Square, zaczyna się opuszczać wielką, świetlista kulę tak, by po upływie 60 sekund i uroczystym odliczaniu znajdowała się ona na samym dole. Początkowo kula była wykonana z drewna i żelaza i ważyła około 350 kilogramów. Dziś kula zwana Wielkim Jabłkiem sprawia dużo większe wrażenie. Z roku na rok jest projektowana z coraz to większym rozmachem. Zazwyczaj wykonana jest z aluminium, pokryta kryształkami, lampami halogenowymi i lustram[3].

Brazylia – huczna zabawa na plaży

W Brazylii Nowy Rok najhuczniej świętuje się na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Co roku na obchody Nowego Roku przyjeżdżają tu tłumy. Brazylijczycy wierzą, że biel przynosi szczęście i pokój, więc w sylwestrową noc ubierają się od stóp do głów na biało – gwarantują sobie tym samym pomyślność w Nowym Roku. Tradycyjnie, zanim nadejdzie ostatni dzień roku, uczestnicy zabawy na Copacabanie składają ofiarę bogini morza – wypuszczają w morze łódki z podarkami, a w fale wrzucają białe kwiaty. Z kilku scen na imprezie dobiegają różnorodne rytmy – od tradycyjnej samby do brazylijskiego rocka. Najbardziej wyczekiwanym momentem jest kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni, które odpalane są z pływających kilkaset metrów od brzegu pontonów i eksplodując odbijają się w oceanie, co jeszcze bardziej potęguje widowisko[4].

